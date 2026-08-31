Annika Schwalbe wird ab 1. September 2026 alleinige Geschäftsführerin der Agentur Erneuerbare Energien. Sie folgt auf Robert Busch, der acht Jahre an der Spitze stand. Anika Schwalbe übernimmt die Geschäftsführung der Agentur Erneuerbare Energien e.V. (AEE). Sie folgt damit zum 1. September 2026 auf Dr. Robert Brandt, teilte der AEE mit. Brandt wolle sich nach knapp acht Jahren an der Spitze der Organisation neuen beruflichen Aufgaben widmen."Robert hat die AEE mit seiner Begeisterung für die Sache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver