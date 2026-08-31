Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche startet mit den deutschen Verbraucherpreisen des auslaufenden Monats, so die Analysten der Helaba.Am letzten Freitag hätten die Zahlen in Frankreich und Spanien einen erhöhten Preisdruck angezeigt. In Deutschland seien die Benzin- und Dieselpreise gestiegen, seien im Verlauf des Augusts aber wieder zurückgekommen. Die Analysten der Helaba würden eine Jahresteuerungsrate von 2,9% für realistisch halten, sodass das EZB-Ziel deutlich verfehlt werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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