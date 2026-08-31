Wien (www.anleihencheck.de) - Die HVPI-Gesamtinflation im Euroraum wird im August voraussichtlich auf 3,3% ansteigen, während die Kerninflation bei 2,5% verweilen sollte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die HVPI-Gesamtinflation im Euroraum werde im August voraussichtlich auf 3,3% ansteigen, während die Kerninflation bei 2,5% verweilen sollte. Die beobachtbare Beschleunigung der Kerninflation im Juli sei ausschließlich von Industriegütern (insbesondere Pharmazeutika) angetrieben worden. Bisher hätten andere Komponenten des Kernwarenkorbs noch keine Nachzieheffekte durch die steigenden Energiekosten gezeigt, weswegen die Analysten der RBI keine weitere Beschleunigung der Kerninflation im August erwarten würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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