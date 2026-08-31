Die Allianz-Aktie ist weiterhin nicht zu stoppen. Mitte Juni gelang der Ausbruch auf neue Rekordstände jenseits der 400-€-Marke. Seitdem hat sich der Kurs nochmals um mehr als +10% verteuert auf aktuell 451,90 €. Zum Wochenstart machen Gerüchte um eine milliardenschwere Übernahme die Runde. Was dahinter steckt und wie es nun weitergehen kann. Allianz prüft Milliarden-Übernahme in Großbritannien Nach einem Bericht von Sky News erwägt Allianz die Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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