Zinsangst nach dem DAX-Rekord: Kippt jetzt die Börsenrallye trotz starker NVIDIA-Zahlen?

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Ausgerechnet nach dem neuen DAX-Rekord kehrt die Nervosität an die Börsen zurück. Hartnäckige Inflation und die wachsende Sorge vor weiteren Zinserhöhungen belasten vor allem hoch bewertete Technologieaktien. Gleichzeitig startet mit dem September ein Monat, der historisch häufig für stärkere Schwankungen sorgt. Während der DAX zunächst noch von einem überraschend starken ifo-Geschäftsklima profitiert, geraten Nasdaq und andere US-Indizes bereits unter Druck. Auch die neue Stärke des Dollars, steigende Ölpreise und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten erhöhen die Unsicherheit.

Dabei liefert NVIDIA eigentlich genau die Zahlen, auf die die Anleger gewartet haben: Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100 Prozent und das Geschäft mit KI-Rechenzentren wächst ungebremst weiter. Trotzdem gelingt der Aktie bislang kein nachhaltiger Ausbruch auf neue Rekordstände - ein Warnsignal für die gesamte Tech-Rallye? Neben NVIDIA rücken nun CrowdStrike, Salesforce, Microsoft und Apple sowie die anstehenden Quartalszahlen von Broadcom, Snowflake, Dell und Palo Alto Networks in den Fokus. Die neue Börsenwoche könnte damit zeigen, ob die starken Unternehmensgewinne die Zinsangst noch einmal verdrängen können - oder ob nach dem Rekordhoch die nächste Korrektur beginnt.

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