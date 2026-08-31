Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG



31.08.2026 / 17:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q1: Kostenmaßnahmen ermöglichen operative Trendwende



Kapsch TrafficCom hat Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen unserer Erwartungen lagen.



[Tabelle]



Verkehrsmanagement und Errichtungsgeschäft treiben Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg auf 105,2 Mio. EUR (+4,7% yoy) und lag damit im Rahmen der Erwartungen (MONe: 107,6 Mio. EUR, Konsensus: 105,8 Mio. EUR). Getragen wurde das Wachstum vom Segment Verkehrsmanagement mit Erlösen von 31,8 Mio. EUR (+18,3% yoy), während das Mautsegment mit 73,4 Mio. EUR (-0,2% yoy) auf Vorjahresniveau verharrte. Nach Geschäftstypen setzte sich der bereits im vierten Quartal des Vorjahres sichtbare Aufholeffekt bei den Errichtungserlösen fort (+22,3% yoy auf 42,0 Mio. EUR), die in beiden Segmenten deutlich zulegen konnten. Die Betriebserlöse sanken auf 48,0 Mio. EUR (-4,9% yoy), wobei die dynamische Entwicklung im Verkehrsmanagement (+19% yoy) Rückgänge bei Mautprojekten nur teilweise kompensieren konnte. Das Komponentengeschäft blieb mit 15,0 Mio. EUR (-2,6% yoy) auf einem niedrigen Niveau. Regional verzeichnete Kapsch Zuwächse in allen drei Regionen (EMEA +2,8% yoy, Americas +5,6% yoy, APAC +13,1% yoy).



Reduzierte Kostenbasis führt zurück in die operative Profitabilität: Das EBIT belief sich auf 2,3 Mio. EUR nach 21,7 Mio. EUR im Vorjahresquartal, das den Einmalertrag aus der Einigung bezüglich der Kontrolle der deutschen Pkw-Maut i.H.v. 23,4 Mio. EUR enthielt. Bereinigt entspricht dies einer operativen Verbesserung um 4,0 Mio. EUR und bestätigt damit die Wirkung der im vergangenen Geschäftsjahr eingeleiteten Kostenanpassungen. Unterhalb des EBITs erzielte Kapsch aufgrund der günstigeren Entwicklung des US-Dollars ein positives Währungsergebnis i.H.v. 0,2 Mio. EUR (Vj.: -4,5 Mio. EUR). Das Vorsteuerergebnis belief sich dadurch auf -0,4 Mio. EUR (Vj.: 12,5 Mio. EUR).



Guidance bestätigt: Für das Gesamtjahr erwartet das Management unverändert Umsatz und EBIT oberhalb der Vorjahreswerte. Die Fortschritte im Errichtungsgeschäft bilden u.E. zugleich die Basis für künftige Betriebsumsätze und je nach Projekt auch für Komponentenverkäufe. Zusätzlich dürfte sich ein positiver Ergebniseffekt aus der Veräußerung der Mehrheit an der tolltickets GmbH ergeben, der in Abhängigkeit von dem Closing-Zeitpunkt auf rund 10 Mio. EUR geschätzt wird. Gegenläufig dürften im weiteren Jahresverlauf zusätzliche Beratungs- und Finanzierungskosten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung und Umsetzung der Restrukturierungsvereinbarung anfallen.



Fazit: Kapsch zeigt einen soliden Jahresstart im Rahmen der Erwartungen mit einer nennenswerten Ergebnisverbesserung. Unabhängig von der operativen Entwicklung steht jedoch die finale Restrukturierungsvereinbarung im Fokus, über die bis Mitte September eine Einigung mit den Gläubigern erzielt werden muss. Mit erfolgreichem Abschluss der Restrukturierung sehen wir angesichts der Marktposition und der im Verhältnis dazu niedrigen Marktkapitalisierung deutliches Aufholpotenzial. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.







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