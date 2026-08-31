Miami - Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekanntgegeben.



Der 39-jährige Weltmeister von 2022 erklärte am Montag, dass er nach "reiflicher Überlegung" zu dem Entschluss gekommen sei, dass nun der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt gekommen sei. Messi sagte, dass ihm die Entscheidung schwergefallen sei und er immer alles für die Nationalmannschaft gegeben habe.



Messis Karriere in der Nationalmannschaft erstreckte sich über 21 Jahre, in denen er 207 Länderspiele absolvierte und 125 Tore erzielte. Er ist sowohl Rekordnationalspieler als auch Rekordtorschütze Argentiniens. Trotz eines holprigen Starts mit einer roten Karte bei seinem Debüt im Jahr 2005, erreichte Messi zahlreiche Erfolge, darunter den Gewinn der Copa America 2021 und den Weltmeistertitel 2022 in Katar. Sein Rücktritt erfolgt nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien, das sein letztes Spiel für Argentinien war.



Messi äußerte, dass er nun einer der Fans sein werde, der die Mannschaft von außen unterstützt. Er bedankte sich bei seiner Familie, seinen Trainern, Mitspielern und Funktionären für die Unterstützung während seiner Karriere. Der Tod seines Vaters habe ihn in seiner Entscheidung bestärkt. Für seinen Verein Inter Miami wird Messi weiterhin spielen, sein Vertrag dort läuft bis Ende 2028.





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