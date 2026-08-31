Wald ist ein ungewöhnliches Investment. Er ist Vermögenswert, Rohstofflieferant und Lebensraum zugleich. Sein Wert entsteht über Jahre. Gleichzeitig unterliegt Forstwirtschaft realen Risiken: Feuer, Dürre, Schädlinge, schwankende Holzpreise und langfristig gebundenes Kapital. Wer in Wald investiert, investiert deshalb auch in eine bestimmte Vorstellung davon, wie dieser Wald bewirtschaftet wird, wem er gehört und wer über seine Zukunft entscheidet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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