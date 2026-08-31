Zürich - Nach dem schweren Unwetter vom Freitagmorgen, 28. August 2026, in verschiedenen Regionen der Schweiz sind bei Zurich unzählige Schadenmeldungen eingegangen. Nur 20 Stunden nach dem Ereignis eröffnet Zurich einen Hagel Help Point in Winterthur. Der Andrang war riesig: «Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben uns angerufen und von ihren beschädigten Fahrzeugen berichtet», sagt Martin Weber, Leiter Schaden Motorfahrzeug bei Zurich Schweiz. «Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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