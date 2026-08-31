Bern - Für Zehntausende Jugendliche hat im August die Berufslehre begonnen. Zum Start des neuen Lehrjahrs zieht der Schweizerische Gewerbeverband sgv ein positives Fazit: Die Lehre bleibt der wichtigste Bildungsweg nach der obligatorischen Schule. Sie bietet optimale Perspektiven - und sie wird für den Arbeitsmarkt der Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Umso wichtiger ist es, die Jugendlichen mit den richtigen Kompetenzen auf die Lehre vorzubereiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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