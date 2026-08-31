H1-Konzernergebnis wieder positiv Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 trotz des anspruchsvollen Branchenumfelds eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung. Bei einem Umsatz von 83,0 Mio. Euro (H1 2025: 84,5 Mio. Euro) stieg das EBITDA auf 8,5 Mio. Euro (7,9 Mio. Euro), während das Konzernergebnis mit 0,3 Mio. Euro wieder positiv ausfiel (H1 2025: -0,5 Mio. Euro). Gleichzeitig prüft NZWL die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im zweiten Halbjahr 2026 und hat dafür die Quirin Privatbank mit einer Marktsondierung beauftragt. Im Rahmen der geplanten Marktsondierung wird auch ein mögliches Umtauschangebot an die Inhaber der NZWL-Anleihen 2021/26 und 2022/27 (Volumen von 7,129 Mio. Euro bzw. 8,875 Mio. Euro) geprüft. Das Feedback potenzieller Investoren soll als Grundlage für die Entscheidung über eine neue Anleihe und deren konkrete Ausgestaltung dienen. Leichte Wachstums-Prognose für Gesamtjahr bestätigt Der leichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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