Doppeltes Umtauschangebot an NZWL-Anleiheinhaber Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) emittiert eine neue Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GSXXX) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der fünfjährige Bond wird mit 9,875 % p.a. verzinst und richtet sich sowohl an bestehende Anleihegläubiger als auch an neue Investoren. Die Emission erfolgt über ein Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung. Die Emissionserlöse sollen neben der Refinanzierung von laufenden NZWL-Anleihen in die Entwicklung neuer Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität fließen. Zeichnungs- und Umtauschstart am 23. September 2026 Die NZWL-Anleihe 2026/31 kann vom 23. September bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr) über die Online-Zeichnungsstrecke der NZWL von Anlegern aus Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Inhaber der beiden NZWL-Anleihen 2021/26 und 2022/27 können ihre Schuldverschreibungen vom 23. September bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr) im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Für jede umgetauschte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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