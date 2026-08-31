Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag deutlich im Minus geschlossen. Belastet wurde die Anlegerstimmung von Zinssorgen und steigenden Ölpreisen. Zudem bremsten schwache Pharmawerte den Leitindex SMI aus. Damit resultiert auf Monatssicht ein leichtes Minus. Auf die Stimmung schlug zum Wochenstart eine erneute Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen liess und Inflationssorgen schürte. Eine Verhandlungslösung für ein Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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