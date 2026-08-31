Paris/London/Zürich - Bei steigenden Zinsen am Anleihemarkt haben die europäischen Börsen zu Wochenbeginn einen schweren Stand gehabt. Getrübt wurde die Stimmung am Montag von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen liess und Inflationssorgen schürte. Zudem fehlten die Impulse aus London, wo wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde. So fiel der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 um 1,01 Prozent auf 6.420,16 Punkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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