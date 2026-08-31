Hattingen - Ein Spaziergänger hat am Montagnachmittag in Hattingen-Niederwenigern einen schwer verletzten Mann mit einer Axt im Kopf entdeckt.
Laut Polizeiangaben schwebt der Mann in akuter Lebensgefahr. Der 54-jährige Deutsche, der am mutmaßlichen Tatort wohnte, trug Berichten zufolge eine Arbeitshose und war nicht mehr ansprechbar. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen.
Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und durchsucht derzeit das Wohngebiet. Es soll bereits Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben, wobei das Motiv im privaten Umfeld des Opfers vermutet wird. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sichern das Gebäude, da der Täter sich möglicherweise dort verschanzt hat. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde ebenfalls angefordert.
Der Bereich rund um das Haus wurde weiträumig abgesperrt, und die Spurensicherung ist vor Ort, um mögliche Beweismittel zu sichern. Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei befragt mögliche Zeugen, um den Tathergang zu klären.
Laut Polizeiangaben schwebt der Mann in akuter Lebensgefahr. Der 54-jährige Deutsche, der am mutmaßlichen Tatort wohnte, trug Berichten zufolge eine Arbeitshose und war nicht mehr ansprechbar. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen.
Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und durchsucht derzeit das Wohngebiet. Es soll bereits Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben, wobei das Motiv im privaten Umfeld des Opfers vermutet wird. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sichern das Gebäude, da der Täter sich möglicherweise dort verschanzt hat. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde ebenfalls angefordert.
Der Bereich rund um das Haus wurde weiträumig abgesperrt, und die Spurensicherung ist vor Ort, um mögliche Beweismittel zu sichern. Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei befragt mögliche Zeugen, um den Tathergang zu klären.
© 2026 dts Nachrichtenagentur