Berlin - FDP-Chef Wolfgang Kubicki und die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang wollen gemeinsam für mehr Grün in der Berliner Innenstadt sorgen. In der ntv-Sendung "Blome & Pfeffer" lud Lang Kubicki dazu ein, gemeinsam Bäume am Berliner Gendarmenmarkt zu pflanzen. Auf die Einladung Langs reagierte er: "Bin ich sofort dabei. Ich pflanze mit Ihnen Bäume auf dem Gendarmenmarkt."



Zuvor hatte Lang kritisiert, dass in verkehrspolitischen Debatten über mehr Grünflächen und Bäume von FDP-Politikern sofort komme: "Nein, Vorfahrt für das Auto. Nein, das schränkt die Freiheit der Bürger ein." Kubicki sagte dazu: "Sie werden keinen Liberalen finden, der dagegen ist, Bäume in der Stadt zu pflanzen. Überhaupt keinen."



Stattdessen werbe Kubicki für mehr Bäume und Grünflächen in Städten. Das habe auch damit zu tun, "dass wir die ganzen Flächen zubetoniert haben, dass bei uns keine Bäume mehr gepflanzt wurden". Lang sagte, es sei absurd, Klimaschutz und Klimaanpassung gegeneinander auszuspielen: "Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die Hitze erträglicher wird." Einig waren sich Lang und Kubicki darin, dass sowohl Klimaschutz als auch Anpassung an die Folgen des Klimawandels notwendig seien. "An uns wird es nicht scheitern, mehr Grün in die Innenstädte zu bringen", so Lang.





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