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DEAG erzielt starke Ergebnisse im 1. Halbjahr 2026



31.08.2026 / 19:31 CET/CEST

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DEAG erzielt starke Ergebnisse im 1. Halbjahr 2026 Buy-&-Build-Strategie konsequent fortgesetzt und Minderheitenanteile weiter reduziert

Umsatz bei 157,4 Mio. Euro, EBITDA bei 6,5 Mio. Euro

Bereits deutlich mehr als 6 Mio. verkaufte Tickets und sehr gut gefüllte Event-Pipeline

DEAG-Anleihe 2025/2029: Schriftliche Beschlussfassung zur Anpassung der Anleihebedingungen vom 01.09.2026 bis 15.09.2026 Berlin, 31. August 2026 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") hat sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 wie erwartet positiv entwickelt. Die DEAG hat ihre Buy-&-Build-Strategie konsequent fortgesetzt und Minderheitenanteile an erfolgreichen Konzerngesellschaften reduziert. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten lag mit 157,4 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 155,4 Mio. Euro. Im zweiten Quartal 2026 erzielte die DEAG einen Umsatz von rd. 95,2 Mio. Euro (Vj. 88,4 Mio. Euro). Das EBITDA erreichte im ersten Halbjahr mit 6,5 Mio. Euro nahezu den Vorjahreswert von 6,6 Mio. Euro. Im zweiten Quartal lag das EBITDA mit 4,4 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 3,1 Mio. Euro. Dabei investierte die DEAG zugleich in den Ausbau ausgewählter Event-Formate sowie in die weitere Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse, unter anderem in den Bereichen Ticketing-Technologien, datenbasierte Zielgruppenanalysen und KI-gestütztes Veranstaltungsmanagement. Die DEAG beabsichtigt, diese Investitionen fortzuführen, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells weiter zu erhöhen und zusätzliche Synergien zwischen Ticketing und Veranstaltungsgeschäft zu heben. Fortsetzung der Buy-&-Build-Strategie und erfolgreiche Events Ihre starke Marktstellung im Festival-Bereich hat die DEAG durch die mehrheitliche Übernahme des Musikfestivals "Juicy Beats" auch im 1. Halbjahr 2026 weiter gestärkt. Zudem hat die DEAG ihren Anteil am EDM-Festival "Airbeat One" von 55 % auf 75 % erhöht. Darüber hinaus hat die DEAG im Berichtszeitraum sämtliche Minderheitenanteile am Live-Event-Veranstalter Wizard Live übernommen und sich mehrheitlich an der conneccted: Events & Live Marketing GmbH beteiligt. Zwischen Januar und Juni hat die DEAG mit tausenden Konzerten, Tourneen und Live-Events erneut Millionen Besucher begeistert. Zu den Highlights zählten Konzerte und Tourneen mit Künstlern wie Die Toten Hosen, Iron Maiden, Yungblud, Foreigner, den Böhse Onkelz, für deren Tournee mehr als 435.000 Tickets verkauft wurden, oder auch die sehr erfolgreiche Thomas-Anders-Tournee. Große Erfolge waren auch Shows wie Cavalluna, Disney on Ice und im Bereich Spoken Word & Literary Events das Erfolgsformat "An Evening with…" sowie das internationale Literaturfestival lit.COLOGNE. Im dritten und vierten Quartal stehen unter anderem Events mit Zucchero, Duran Duran, Alison Moyet, Tokio Hotel, Judas Priest, Nena und Simone Sommerland auf dem Veranstaltungskalender der DEAG. Bei Spoken Word & Literary Events können sich Besucher auf spannende Abende mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama oder auch Schauspieler Michael Douglas freuen. 2027 werden dann unter anderem Don Omar, Florent Pagny, Sabaton, Die Ärzte, Andrea Bocelli und Five Finger Death Punch das Publikum begeistern. Weit über 400 Mio. Euro Umsatz in 2026 erwartet, Wachstumskurs setzt sich ab 2027 fort Die DEAG rechnet für das Gesamtjahr 2026 planmäßig mit einem Jahresumsatz von weit über 400 Mio. Euro. Wie erwartet werden die Erlöse im laufenden Jahr aufgrund der typischen Varianz im Live Entertainment sowie des spezifischen Event-Kalenders der DEAG unter dem Vorjahresniveau liegen. Für die Folgejahre strebt die DEAG eine Fortsetzung ihres Wachstumskurses an. Ziel der DEAG ist es unverändert, ihre EBITDA-Marge mittelfristig nachhaltig zu steigern und Profitabilität sowie strategisches Wachstum gleichermaßen voranzutreiben. Die Ticketverkäufe dürften sich 2026 auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr bewegen. Per Ende Juni 2026 hat die DEAG bereits deutlich mehr als 6 Mio. Tickets für Events in 2026 und 2027 verkauft. Der Großteil wurde dabei über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen umgesetzt. Detlef Kornett, Group CEO DEAG: "Unsere Entwicklung im ersten Halbjahr entsprach vollends unseren Erwartungen. Mit einer sehr gut gefüllten Event-Pipeline und hoher Visibilität für die kommenden Quartale blicken wir zuversichtlich nach vorn und sehen uns auf einem guten Weg, unsere langfristigen Ziele zu erreichen." Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebsite der DEAG im Bereich Investor Relations/Finanzberichte zum Download zur Verfügung. Schriftliche Beschlussfassung zur Anpassung der Anleihebedingungen des Nordic Bond terminiert Der Nordic Trustee der DEAG-Anleihe 2025/2029 (ISIN: NO0013639XXX) hat auf Antrag der DEAG eine schriftliche Beschlussfassung ("Written Resolution") zur Anpassung der Anleihebedingungen eingeleitet. Die Frist für die schriftliche Stimmabgabe läuft vom 01.09.2026 bis zum 15.09.2026 (16:00 Uhr MESZ). Hintergrund ist die bereits angekündigte Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 20.08.2026). Apeiron Investment Group Ltd wird 2.500.000 neue DEAG-Aktien zu einem Ausgabepreis von 4,00 Euro je Aktie zeichnen, vorausgesetzt die Anpassung der Anleihebedingungen erfolgt. Dadurch würde die Beteiligung von Apeiron und verbundenen Unternehmen an der DEAG 50 % übersteigen und gemäß den Anleihebedingungen einen Kontrollwechsel ("Change of Control") darstellen. Gegenstand der schriftlichen Beschlussfassung ist ein Verzicht auf die daraus resultierenden Rechte der Anleihegläubiger. Als Gegenleistung bietet die DEAG eine Einmalzahlung in Höhe von 0,10 % des Nominalwerts der ausstehenden Anleihen an. Weitere Informationen und Dokumente zur schriftlichen Beschlussfassung stehen auf der Website der DEAG im Bereich Investor Relations unter Anleihe 2025/2029 zur Verfügung. Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung Darüber hinaus teilt die DEAG mit, dass auf der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 am 25. August 2026 unter anderem der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats Tobias Buck sowie das ordentliche Mitglied des Aufsichtsrats Vincent Wobbe als Mitglied des Aufsichtsrats erneut in das Gremium gewählt wurden. Weitere Informationen zur Hauptversammlung sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse stehen im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung auf der Website der DEAG zur Verfügung. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de , myticket.at , myticket.co.uk und gigantic.com . Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de



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