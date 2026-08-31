Quedlinburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will potenzielle AfD-Wähler für die CDU gewinnen.



Es gebe zu den Wählern in Sachsen-Anhalt "keine Brandmauer", sagte Merz am Montag in Quedlinburg bei einem Wahlkampfbesuch zur Unterstützung des amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU). Er wolle diese Wähler "gewinnen und wenn sie verloren gegangen sind, auch zurückgewinnen", fügte er hinzu.



Es sei seine "feste Überzeugung", dass "wir etwas anzubieten haben und dass wir auch etwas vorzuweisen haben". Als Beispiel verwies er darauf, dass die Bundesregierung die Migrationszahlen gesenkt habe. Zudem erneuerte er seine Warnung, dass Sachsen-Anhalt unter einer AfD-Regierung von Investoren gemieden werden könnte. Das Land dürfe "kein Experimentierfeld für Wutbürger werden", sagte Merz.



Der Besuch des Kanzlers in Quedlinburg ist einer von zwei Terminen des CDU-Chefs in der Endphase des Landtagswahlkampfs. Am Donnerstag wird er dann ein Unternehmen in Leuna besuchen. Trotz seines Wunsches, Wähler zurückzugewinnen, sind beide Termine nicht öffentlich. Merz wird also voraussichtlich keinen großen Auftritt vor Wählern absolvieren.





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