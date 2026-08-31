NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Montag einen Großteil ihrer zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere um drei Prozent auf 258,41 US-Dollar ab. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial, der um 0,6 Prozent fiel.

Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde./la/he