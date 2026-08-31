Hattingen - Nach dem Fund eines Mannes mit einer Axt im Kopf in Hattingen ist ein Verdächtiger festgenommen worden.
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich bei dem Festgenommenen um den Bruder des Opfers handeln. Am Nachmittag war der 61-Jährige wohl mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte behandelten den Mann zunächst vor Ort, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wurde. Die Polizei sperrte den Bereich um den Fundort des Verletzten weiträumig ab.
Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher unbekannt. Ein Passant hatte den Schwerverletzten auf der Straße vor einem Wohnhaus entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Essen hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet.
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich bei dem Festgenommenen um den Bruder des Opfers handeln. Am Nachmittag war der 61-Jährige wohl mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte behandelten den Mann zunächst vor Ort, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wurde. Die Polizei sperrte den Bereich um den Fundort des Verletzten weiträumig ab.
Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher unbekannt. Ein Passant hatte den Schwerverletzten auf der Straße vor einem Wohnhaus entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Essen hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur