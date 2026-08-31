Smartbroker - Andre Kolbinger auf der Frankfurter Herbstkonferenz Smartbroker - Aktie mit chancenreicher Unterbewertung eines Neueinsteigers im Brokeragegeschäf? Der Gründer, Hauptaktionär und CEO der Smartbroker-Gruppe, Andre Kolbinger, versuchte den Stand der unternehmerischen Entwicklung des Smartbrokers als Konkurrenzprodukt zu den klassischen Onlinebanken, aber auch Neobrokern, darzustellen. Nicht Thema war die derzeitige Cash-Cow der Gruppe, die 4 Finanzseiten. Spannend wurde es, als es um schwächelnde Neukundenzahlen, Payment-for-Orderflow, Altersvorsorgevermögen und Wachstumsaussichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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