Original-Research: Smartbroker Holding AG - von GBC AG



17.09.2026 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Operative Ertragskraft verbessert und Prognosen sowie Kursziel bestätigt Die Smartbroker Holding AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihre operative Entwicklung deutlich verbessert und sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis über dem internen Plan abgeschnitten. Der Konzernumsatz stieg um 9,6 % auf 35,42 Mio. €, während sich das EBITDA nach Kundengewinnungskosten von 0,06 Mio. € auf 2,20 Mio. € erhöhte. Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend von 0,2 % auf 6,2 %. Trotz weiterhin hoher planmäßiger Abschreibungen verringerte sich der EBIT-Verlust deutlich auf -2,98 Mio. € und der Konzernfehlbetrag auf -2,95 Mio. €. Damit zeigt sich zunehmend, dass die Investitionen der vergangenen Jahre in SMARTBROKER+ in eine verbesserte operative Ertragskraft übergehen. Im Transaktionssegment erhöhten sich die Umsatzerlöse um 11,7 % auf 21,00 Mio. €. Besonders positiv entwickelte sich die Nutzung der Plattform. Die Kundenbasis stieg auf mehr als 285.000, während das betreute Kundenvermögen überproportional um 43,4 % auf 17,5 Mrd. € zunahm. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Trades um 58,6 % auf 4,7 Mio. Transaktionen. Dies deutet auf eine zunehmende Aktivität und Monetarisierung der bestehenden Kundenbasis hin. Die Bruttoneukundengewinnung blieb mit rund 31.000 Kunden jedoch hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Nachdem die durchschnittlichen Akquisitionskosten gestiegen sind, richtet das Management die Marketingaktivitäten stärker auf messbare digitale Kanäle aus. Eine nachhaltige Beschleunigung der Neukundengewinnung bleibt aus unserer Sicht ein wesentlicher Faktor für den mittelfristigen Skalierungspfad. Das Media-Segment entwickelte sich weiterhin stabil und fungiert als wichtiger Ergebnisanker des Konzerns. Die Umsätze stiegen um 6,7 % auf 14,40 Mio. €, während sich das Segment-EBITDA um 18,8 % auf 3,80 Mio. € erhöhte. Mit einer EBITDA-Marge von 26,4 % generiert das etablierte Portalgeschäft einen hohen Ergebnisbeitrag und ermöglicht gleichzeitig einen direkten Zugang zu finanzmarktaffinen Privatanlegern. Diese Verbindung von Media und Brokerage stellt insbesondere für neue Produkte wie das geplante Altersvorsorgedepot einen strategischen Vorteil dar. Auch die Bilanz bietet weiterhin eine solide Grundlage für die geplante Wachstumsstrategie. Zum 30.06.2026 lag die Eigenkapitalquote bei 74,8 %. Liquiden Mitteln von 18,97 Mio. € standen Bankverbindlichkeiten von lediglich 3,47 Mio. € gegenüber, woraus sich Nettofinanzmittel von 15,50 Mio. € ergeben. Zusätzlich wurde nach dem Bilanzstichtag eine Betriebsmittelkreditlinie von bis zu 20,00 Mio. € vereinbart, wodurch sich der finanzielle Handlungsspielraum weiter erhöht. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigen wir unsere Prognosen mit Umsatzerlösen von 70,00 Mio. € und einem EBITDA von 0,50 Mio. €. Dabei berücksichtigen wir insbesondere höhere Marketingausgaben im zweiten Halbjahr im Vorfeld des geplanten Marktstarts des Altersvorsorgedepots im Januar 2027. Ab 2027 erwarten wir eine deutlich stärkere operative Skalierung, da die bestehende technische, regulatorische und personelle Infrastruktur mit steigenden Kundenvermögen und Transaktionsvolumina zunehmend besser ausgelastet werden sollte. Für 2027 prognostizieren wir Umsätze von 83,00 Mio. € und ein EBITDA von 11,50 Mio. €, für 2028 Umsätze von 99,00 Mio. € und ein EBITDA von 22,00 Mio. €. Auf Basis unseres unveränderten DCF-Modells bestätigen wir den fairen Wert von 17,80 € je Aktie. Zusätzliche Potenziale aus dem Altersvorsorgedepot, Heavy-Trader-Angeboten, der Trading-API sowie weiteren Konto- und Depottypen sind in unseren Prognosen bislang nur teilweise berücksichtigt. Das Rating bleibt KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260917_Note_Smartbroker



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86150 Augsburg

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 17.09.2026 (11:30 Uhr)

Erste Weitergabe: 17.09.2026 (13:00 Uhr)



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