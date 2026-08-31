Die US-Handelsbehörde FTC hat Klage gegen Amazon eingereicht. Der E-Commerce-Konzern soll, so der Vorwurf, Werbetreibenden auf seiner Plattform "heimlich und systematisch überhöhte Preise berechnet haben". Amazon weist die Vorwürfe zurück. Erst im Herbst 2025 hatte Amazon sich zur Zahlung von 2,5 Milliarden US-Dollar bereiterklärt, um eine Klage der FTC beizulegen. Darin hatte die US-Handelsbehörde dem E-Commerce-Konzern vorgeworfen, Kund:innen zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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