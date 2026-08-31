Le 31 août/August 2026The common shares of Pelican AI Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.Pelican AI Corp. specializes in AI-driven solutions for payment processing and financial crime compliance. With over 25 years of experience, Pelican leverages artificial intelligence, machine learning and natural language processing to support banks, fintech companies and corporations in managing payments and ensuring regulatory compliance. Operating in over 55 countries, Pelican has processed more than one billion transactions across various payment types and global banking standards.__________________________Les actions ordinaires de Pelican AI Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.Pelican AI Corp. se spécialise dans les solutions basées sur l'IA pour le traitement des paiements et la conformité contre la fraude financière. Avec plus de 25 ans d'expérience, Pelican utilise l'intelligence artificielle, le machine learning et le traitement du langage naturel pour aider les banques, les fintechs et les entreprises à gérer les paiements et à respecter les réglementations. Présent dans plus de 55 pays, Pelican a traité plus d'un milliard de transactions à travers différents types de paiements et standards bancaires mondiaux.Issuer/Émetteur: Pelican AI Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): PELNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 121 368 384Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 824 610CSE Sector/Catégorie: Technology/TechnologieCUSIP: 705917 10 2ISIN: CA 705917 10 2 4Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 1 septembre/September 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for PEL. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.