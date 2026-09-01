Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Erhebung zufolge die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" und RTL finden 55 Prozent der Bundesbürger eine solche Sonderabgabe richtig. 44 Prozent halten sie dagegen nicht für sinnvoll, ein Prozent antwortete mit "weiß nicht".



Die Bundesregierung plant, den Konsum von Limonaden und Cola durch eine Abgabe zu senken, da diese Getränke in Deutschland eine der Hauptursachen für Übergewicht und Adipositas seien. Die Höhe der Steuer soll sich nach dem jeweiligen Zuckergehalt richten. Branchenverbände rechnen inklusive Mehrwertsteuer mit Einnahmen von bis zu vier Milliarden Euro für den Staat.



Vor allem Ostdeutsche und Sympathisanten der AfD lehnen die Steuer ab. In der Regierung gab es zunächst eine heftige Debatte und einige Verwirrung, ob künftig auch Fruchtsäfte, alkoholfreies Bier oder Milchgetränke teurer werden sollten. Gegen die Besteuerung von Zero-Getränken regte sich auch innerhalb der Regierung Widerstand, sodass Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) die Pläne aus seinem Haus nach kurzer Zeit wieder zurücknahm.



Die Anhänger der Grünen begrüßen die Einführung der Sonderabgabe mit 87 Prozent am deutlichsten. Aber auch die Anhänger der Regierungsparteien stehen mehrheitlich hinter der Entscheidung: Von den Unterstützern der CDU/CSU sagen 76 Prozent ja zur Zuckersteuer, bei denen der SPD sind es 77 Prozent.





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