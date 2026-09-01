Berlin - Zum Start ins neue Ausbildungsjahr sind im Handwerk noch rund 20.000 Lehrstellen unbesetzt. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) warnt die AfD daher vor einer Abschaffung der Schulpflicht, sollte sie künftig in Sachsen-Anhalt regieren.
ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke sagte der "Bild": "Schon jetzt fehlen vielen Bewerberinnen und Bewerbern für eine Ausbildung elementare Grundkompetenzen beim Rechnen, Lesen und Schreiben. Wer vor diesem Hintergrund die Abschaffung der Schulpflicht fordert, gefährdet nicht nur die Vermittlung elementarer Kompetenzen."
Schwannecke warnte, wer den Schulbesuch als freiwillige Entscheidung wolle, lege die Axt an Ausbildung, Fachkräfteversorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Handwerk und Wirtschaft. Die Schulpflicht sei ein zentraler Pfeiler der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Sie abzuschaffen, sei ein Frontalangriff auf die Zukunftschancen junger Menschen.
ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke sagte der "Bild": "Schon jetzt fehlen vielen Bewerberinnen und Bewerbern für eine Ausbildung elementare Grundkompetenzen beim Rechnen, Lesen und Schreiben. Wer vor diesem Hintergrund die Abschaffung der Schulpflicht fordert, gefährdet nicht nur die Vermittlung elementarer Kompetenzen."
Schwannecke warnte, wer den Schulbesuch als freiwillige Entscheidung wolle, lege die Axt an Ausbildung, Fachkräfteversorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Handwerk und Wirtschaft. Die Schulpflicht sei ein zentraler Pfeiler der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Sie abzuschaffen, sei ein Frontalangriff auf die Zukunftschancen junger Menschen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur