Berlin - Die Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf hat sich dafür ausgesprochen, Eizellspenden in Deutschland zu erlauben.



"Samenspenden sind bei uns seit jeher erlaubt", sagte die Potsdamer Juraprofessorin der Funke-Mediengruppe. Eizellspenden seien aber nicht erlaubt. "Das ist ein offensichtlicher Gleichheitsverstoß." In einer Legalisierung von Eizellspenden sieht Brosius-Gersdorf einen ersten Schritt zur Neuregelung der Leihmutterschaft in Deutschland.



"Das wäre mal das erste Thema, an das man rangehen könnte", sagte die Juristin. Danach müsse es eine breite Debatte über das Thema Leihmutterschaft geben, inklusive eines Blickes auf die Regelungen in anderen Ländern. Dann müsse geprüft werden, "ob es nicht einen geeigneten gesetzlichen Rahmen gibt, wie wir wirklich das zum Schutz und zum Wohle aller sicherstellen können".



Wenn der Staat die freiwillige Leihmutterschaft verbiete, dann sei das ein Grundrechtseingriff. "Wenn eine Frau autonom, freiwillig, selbstbestimmt sagt: 'Ja, sie möchte sich als Leihmutter bereitstellen, zum Beispiel um anderen Menschen zu helfen, um denen ihren Kinderwunsch zu erfüllen', dann darf der Staat das nicht untersagen, er darf sie nicht vor sich selbst schützen", erläuterte die Juristin ihre Position. Der Staat müsse aber sicherstellen, dass dies wirklich eine freiwillige Entscheidung sei, die nicht unter Druck, oder aufgrund von wirtschaftlicher Not zustande komme.





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