GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das auf Flash-Speicher, 32-Bit-Microcontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte spezialisiert ist, hat heute eine neue strategische Franchise-Partnerschaft mit der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH angekündigt, einem der führenden europäischen Vollsortiment-Distributoren für elektronische Komponenten. Die Vereinbarung gilt für die Regionen EMEA und Südostasien, einschließlich Indien, und bietet Kunden einen breiteren Zugang zum umfassenden Portfolio von GigaDevice an Mikrocontrollern, Sensoren und Energiemanagementlösungen.

GigaDevice verstärkt durch die Partnerschaft sowohl sein Vertriebsnetz als auch seine Marktpräsenz in wichtigen Regionen. Rutronik ist nicht nur in ganz Europa vertreten, sondern zunehmend auch in Südostasien und bietet GigaDevice damit einen etablierten Vertriebskanal, der durch eine umfassende Marktreichweite, technische Expertise und bestehende Kundenbeziehungen gestützt wird. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, den Zugang zu den Embedded-Lösungen von GigaDevice in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen und Branchen zu erweitern, darunter Industrie, Automobilbau, Energie, Kommunikation, Unterhaltungselektronik und IoT.

Ein umfangreiches Sortiment an Mikrocontrollern für jede Leistungsklasse

Ein Schwerpunktbereich der Partnerschaft ist die GD32-Mikrocontroller-Familie von GigaDevice, die auf den Architekturen Arm Cortex-M und RISC-V basiert. Mit seinen Einsteiger-, Mainstream- und High-Performance-Serien deckt das GD32-Portfolio das gesamte Spektrum von kosteneffizienten Standardanwendungen bis hin zu rechenintensiven Embedded-Systemen ab.

Die GD32-Plattform zeichnet sich durch End-to-End-Skalierbarkeit aus. Je nach Anwendung können Entwickler aus Einsteiger-MCUs für kosteneffiziente Standardaufgaben, Mainstream-Varianten für ausgewogene Leistungs- und Peripherieanforderungen oder High-Performance-MCUs für rechenintensive Echtzeitanwendungen wählen. Abgerundet wird das Portfolio durch ein umfassendes Software- und Hardware-Ökosystem, das Entwicklungstools, Evaluierungsboards, Software Development Kits (SDKs), Unterstützung für Echtzeitbetriebssysteme (RTOS) sowie Sicherheitslösungen umfasst.

Die steigende Nachfrage nach Performance und Lieferresilienz erfüllen

Die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Mikrocontrollern steigt kontinuierlich in allen Anwendungsbereichen Einsteiger, Mainstream und High-Performance. Dieses Wachstum wird insbesondere durch die industrielle Digitalisierung, Edge-KI-Anwendungen, Smart Grids, moderne Automobilelektronik und energieeffiziente IoT-Systeme angetrieben. Gleichzeitig rücken Anforderungen wie Cybersicherheit, funktionale Sicherheit, langfristige Produktverfügbarkeit und resilientere Lieferketten zunehmend in den Fokus.

Dank seines umfangreichen Produktportfolios, fortschrittlicher Fertigungskapazitäten und eines globalen Liefernetzwerks ist GigaDevice bestens aufgestellt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit Rutronik eröffnet Kunden zusätzliche Möglichkeiten, zukunftssichere Embedded-Systeme für den Einsatz in Industrieanwendungen, Smart Metering, E-Mobilität, Energiespeichern, Ladeinfrastruktur, Robotik, Gebäudeautomation, vernetztem IoT und Edge-KI-Lösungen zu entwickeln.

Dr. Reiner Jumpertz, VP und General Manager von GigaDevice für die EMEA-Region, sagte: "Die starke Marktpräsenz, die technische Expertise und die enge Kundenbindung von Rutronik in ganz Europa machen das Unternehmen zu einem hervorragenden strategischen Partner für GigaDevice. Gemeinsam wollen wir unseren Kunden einen breiteren Zugang zu leistungsstarken MCU-Lösungen, einen noch besseren Support vor Ort und eine resiliente Lieferkette für industrielle und Automobil-Anwendungen bieten."

Dirk Finstel, CSO bei Rutronik, fügte hinzu: "Durch die Partnerschaft mit GigaDevice erweitern wir unser Portfolio um einen technologisch führenden Hersteller, der Mikrocontroller, Sensoren und Analoglösungen auf einer breiten Plattform anbietet. Die Kombination aus GD32-High-Performance-Mikrocontrollern, zuverlässiger Lieferfähigkeit und einem umfassenden Entwicklungsökosystem eröffnet unseren Kunden attraktive Möglichkeiten, ihre Embedded-Projekte langfristig effizient und erfolgreich umzusetzen."

*GigaDevice, GD32 und die Logos des Unternehmens sind Marken, oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

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