Geballte Dynamik...: Gold, Silber & Kupfer geben Gas! Und Hannan & Skeena: liefern mächtig ab!

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Gewaltige Goldfunde in allen fünf bislang ausgewerteten 'Stavaträsk'-Bohrungen, darunter 27,8 g/t Au über 0,6 m. Minenbau zu über 62% fertig. Erstproduktion Q2-2027 angestrebt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Limited & Skeena Gold & Silver Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Limited und Skeena Gold & Silver · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das US-Finanzministerium kündigte am 19. August an, die maximalen Volumina seiner Liquiditätsunterstützungs-Rückkäufe für länger laufende nominale US-Staatsanleihen ab dem 9. September von bisher 2 Mrd. USD auf mindestens 4 Mrd. USD je Operation zu erhöhen. Die Maßnahme betrifft den 10- bis 20- sowie den 20- bis 30-jährigen Laufzeitenbereich. In der unmittelbaren Marktreaktion gaben die Renditen nach, der US-Dollar wurde schwächer und Gold legte zu.

Die unterschiedlichen Reaktionen von Renditen, US-Dollar-Index und Gold auf die "Buyback"-Ankündigung:

Quelle: World Gold Council

Eine mögliche Erklärung für die Nachfrage nach realen Vermögenswerten liegt im Zusammenspielaus hoher Staatsverschuldung, großen Refinanzierungsbedarfen und der Sorge um die langfristige Kaufkraft von Fiat-Währungen. Der Treasury-Schritt ist dabei als Maßnahme zur Marktliquidität einzuordnen - nicht als direkte geldpolitische Festlegung eines Zinsniveaus. Für Gold und Silber können solche Debatten die Rolle als Reserve- und Wertspeicher stützen. Kupfer folgt zusätzlich seiner industriellen Nachfrage.

Bei Kupfer kommt ein Angebotsthema hinzu: Cochilco senkte ihre Prognose für die chilenische Minenproduktion 2026 nach Medienberichten um 2,6% auf 5,27 Millionen Tonnen. Chile ist der weltweit führende Kupferproduzent.

Von einem konstruktiven Preisumfeld können nicht nur Produzenten profitieren. Auch Explorer und Entwickler können bei erfolgreichen Programmen und tragfähiger Finanzierung Rückenwind erhalten. Dazu zählen Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) mit dem peruanischen Flaggschiffprojekt "Previsto' im "Amanecer'-Projekt sowie den schwedischen Optionprojekten "Stavaträsk', "Skellefteå North' und "Ädelfors'. Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) entwickelt mit "Eskay Creek' ein voll genehmigtes Gold-Silber-Projekt in British Columbia.

Steigende Metallpreise können die potenzielle Projektökonomie verbessern und bei Explorern die Bewertung erfolgreicher Entdeckungen unterstützen. Für die Aktionäre bleibt entscheidend, ob Geologie, Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung und Ausführung die Erwartungen bestätigen.

Hannan Metals: Gold in jedem bislang ausgewerteten "Stavaträsk'-Bohrloch!

Das Explorationspotenzial ist eine passende Überleitung zu den jüngsten Ergebnissen von Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) aus dem ersten Bohrprogramm auf dem schwedischen "Stavaträsk'-Projekt. Das Programm testet einen strukturell kontrollierten Gold-Kupfer-Silber-Trend im Umfeld der "Vidsel-Röjnoret'-Scherzone.

Quelle: Hannan Metals

Die ersten fünf ausgewerteten Bohrlöcher (ST2601-ST2605) lieferten jeweils Goldmineralisierung. Das Programm umfasste sieben Löcher über 1.040 Bohrmeter, über eine Streichlänge von 650 m innerhalb eines rund 7 km langen, von Hannan interpretierten Strukturtrends.

Die wichtigsten veröffentlichten Abschnitte lauten:

Bohrloch ST2601 mit 1,4 g/t Au und 8,2 g/t Ag über 4,5 m , einschließlich 8,9 g/t Au und 47,5 g/t Ag über 0,5 m .

, einschließlich . Bohrloch ST2602 mit 1,4 g/t Au und 1,3 g/t Ag über 5,6 m , einschließlich 9,9 g/t Au und 4,4 g/t Ag über 0,4 m .

, einschließlich . Bohrloch ST2603 mit 2,6 g/t Au und 1,9 g/t Ag über 1,3 m .

. Bohrloch ST2604 mit 1,3 g/t Au und 0,7 g/t Ag über 9,2 m , einschließlich 3,7 g/t Au und 2,0 g/t Ag über 1,0 m sowie 5,0 g/t Au und 1,8 g/t Ag über 0,8 m .

, einschließlich sowie . Bohrloch ST2605 mit 15,6 g/t Au und 2,9 g/t Ag über 1,1 m, einschließlich 27,8 g/t Au und 5,0 g/t Ag über 0,6 m.

Besonders aussagekräftig ist eine 0,5 m-Probe aus ST2601 mit 8,9 g/t Au, 47,5 g/t Ag und 0,74% Cu. Sie unterstreicht den von Hannan beschriebenen polymetallischen Charakter. In Verbindung mit Oberflächen- und Geröllfeldproben kann sie die weitere Zieldefinition unterstützen.

Die Kernprobe aus Bohrung ST2601 in 80,48 m Tiefe weist Arsenopyrit, Magnetkies und Chalkopyrit in einer Quarz-Scherader auf:

Quelle: Hannan Metals

In Summe zeigen die ersten fünf Bohrlöcher Goldmineralisierung über 650 m Streichlänge ab 12 m Bohrlochtiefe. Hannan interpretiert daraus einen rund 50 bis 65 m breiten Mineralisationskorridor mit mehreren strukturell kontrollierten Quarzaderzonen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte ist derzeit nicht bekannt, eine Mineralressource ist für "Stavaträsk' nicht abgegrenzt. Die ausstehenden Ergebnisse von ST2606 und ST2607, die geplante IP-Geophysik und ein zweites Bohrprogramm sollen Geometrie und Kontinuität des Systems weiter testen.

Auch die letzten beiden Bohrlöcher lieferten starke Resultate: ST2606 durchteufte 4,6 m mit 7,2 g/t Gold, darunter 0,7 m mit 21,4 g/t Gold, innerhalb einer rund 60 m langen mineralisierten Zone. Zudem wurden in ST2606 über 59,6 m durchschnittlich 1,1 g/t Gold ermittelt. ST2607 lieferte weitere 3,2 m mit 1,4 g/t Gold. Damit wurde in allen sieben Bohrlöchern über eine Streichlänge von 650 m Goldmineralisierung nachgewiesen. Die angegebenen Intervalle entsprechen Bohrlochlängen; die tatsächliche Mächtigkeit ist noch nicht bekannt.

Skeena Gold & Silver: "Eskay Creek' auf dem Weg zur Produktion!

Zum 30. Juni 2026 war "Eskay Creek' nach Angaben in den Q2-Unterlagen zu 62% fertiggestellt und 66% der gesamten Projektkosten waren vertraglich gebunden. Damit ist der Bau deutlich vorangeschritten. Gleichzeitig bleiben Kosten-, Termin- und Ausführungsrisiken bestehen.

Der Baufortschritt macht den für das zweite Quartal 2027 geplanten Beginn der Erstproduktion und die für das dritte Quartal 2027 erwartete kommerzielle Produktion greifbarer.

Die Größenordnung ist ebenfalls relevant: Die technische Darstellung von Skeena weist 5,5 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "Gemessen und Angezeigt" aus. Zusätzlich werden 4,6 Mio. Unzen AuÄq als "nachgewiesene und wahrscheinliche'-Mineralreserven ausgewiesen - nicht als "abgeleitete' Ressource. Skeena bezeichnet "Eskay Creek' als eines der hochgradigsten Tagebau-Gold-Silber-Projekte.

Quelle: Skeena Resources

Historisch betrachtet war "Eskay Creek' nach Unternehmensangaben ein außergewöhnlich hochgradiger Untertagebetrieb: Die Lagerstätte wurde 1988 entdeckt und produzierte zwischen 1994 und 2008 rund 3,3 Mio. Unzen Gold sowie 160 Mio. Unzen Silber. Die geplante Neuentwicklung als Tagebau ist technisch und wirtschaftlich nicht mit dem früheren Betrieb gleichzusetzen.

Quelle: Visual Capitalist

Die 2023 veröffentlichte "Definitive Feasibility Study' sieht in den ersten fünf Betriebsjahren im Durchschnitt rund 455.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr bei 5,5 g/t AuÄq vor. Über die Jahre 1 bis 10 sind es durchschnittlich rund 370.000 Unzen AuÄq bei 4,2 g/t AuÄq. Die Studie weist zudem Gesamtförderksten von 687,- USD je Unze AuÄq über die Lebensdauer aus.

Quelle: Visual Capitalist

Ein weiterer Pluspunkt ist die vorhandene Infrastruktur: "Eskay Creek' ist über eine ganzjährig nutzbare Zufahrt an Highway 37 angebunden, der Hafen von Stewart liegt laut Unternehmensangaben rund 253 km entfernt. Die Region verfügt zudem über Zugang zuWasserkraft über die 287 kV-Northwest-Transmission-Line. der Anschluss am Volcano-Creek-Kraftwerk liegt etwa 17 km westlich.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Auch finanziell hat Skeena wesentliche Schritte umgesetzt: Im April 2026 platzierte das Unternehmen 750 Mio. USD an besicherten vorrangigen Schuldverschreibungen mit 8,5% Zins und Fälligkeit 2031. Davon wurden 184 Mio. USD für den Rückkauf von 66,67% des Gold-"Streams' eingesetzt, und rund 94 Mio. USD wurden als Zinsreserve hinterlegt. Zudem sollen rund 470 Mio. USD unter anderem den weiteren Bau unterstützen. Der "Stream'-Rückkauf erhöht die künftige Goldpreis- und Produktionsbeteiligung von Skeena, während die neue Verschuldung und die verbleibenden Finanzierungsverpflichtungen als Risiken zu berücksichtigen sind. Damit sind die Voraussetzungen für die vom Unternehmen geplante Aufnahme der kommerziellen Produktion im dritten Quartal 2027 zunehmend klar absehbar.

Bei der Hauptversammlung am 22. Juni 2026 wurden alle Direktoren wiedergewählt. Walter Coles erhielt 97,6% und Randy Reichert 99,8% der abgegebenen Stimmen. Das dokumentiert eine breite Zustimmung der anwesenden Aktionäre, ist aber keine Garantie für die operative Umsetzung.

Mit Ryan Maloney, der zum Vice President of Corporate Development und Mitglied des Executive Leadership Teams ernannt wurde, verstärkt zudem ein Kapitalmarktexperte das Führungsteam. Nach Unternehmensangaben bringt Maloney mehr als zehn Jahre Erfahrung mit und war zuvor im Mining-Spezialvertrieb der Bank of Montreal tätig. Sein Verantwortungsbereich umfasst unter anderem Strategie, Wachstum, Partnerschaften, Kapitalallokation und Kapitalmärkte.

Fazit:

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hat das erste Diamantbohrprogramm bei "Stavaträsk' mit überzeugenden Ergebnissen abgeschlossen. In allen sieben Bohrlöchern wurde über eine Streichlänge von 650 m Goldmineralisierung durchteuft. Besonders stark ist ST2606 mit 4,6 m bei 7,2 g/t Gold, darunter 0,7 m bei 21,4 g/t Gold, innerhalb einer breiteren mineralisierten Zone. ST2607 lieferte zusätzlich 3,2 m bei 1,4 g/t Gold. Die Resultate stützen die Interpretation eines in die Tiefe fortgesetzten Goldsystems. Die geplante IP-Geophysik und das rund 1.000 m umfassende Folgebohrprogramm bilden nun die nächsten wichtigen Katalysatoren.

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) treibt "Eskay Creek' als voll genehmigtes Entwicklungsprojekt voran. Der Baufortschritt von 62%, die 5,5 Millionen Unzen AuÄq in der Kategorie "Gemessen und Angezeigt' sowie die 4,6 Millionen Unzen "nachgewiesenen und wahrscheinlichen'-Reserven bilden eine attraktive Ausgangsbasis. Die für Q2-2027 geplante Erstproduktion und die Finanzierung schaffen Sichtbarkeit.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen:

Cochilco - Kupferprognose 2026: Originalquelle öffnen

Weitere Quellen: U.S. Treasury; Hannan - "Stavaträsk'; Skeena - Q2 2026; Skeena - technische Details; Skeena - Finanzierung; Skeena - Hauptversammlung. Drittquellen: World Gold Council, TradingView und Visual Capitalist. Abbildungen: Unternehmensmaterial sowie gekennzeichnete Drittquellen. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Die Darstellung beruht auf Unternehmensmitteilungen, MD&A, technischen Berichten und den im Quellenblock genannten Drittquellen. Es wurde kein eigenes Kurs-, DCF- oder Ressourcenmodell erstellt und keine unabhängige technische oder wirtschaftliche Prüfung vorgenommen. Ressourcen-, Reserven-, Produktions- und Kostenzahlen sind als Unternehmens- bzw. Studienangaben gekennzeichnet. Vorwärtsgerichtete Aussagen und Termine sind Erwartungen der Unternehmen und können sich ändern. Keine Verpflichtung zur laufenden Aktualisierung.

Dieser Werbeartikel wurde am 01. September 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 Abs. 1 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die nachstehenden Angaben sind eine transparente Offenlegung der werblichen Beziehung und stellen keine Bestätigung oder Billigung durch die BaFin oder die British Columbia Securities Commission (BCSC) dar.

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Vergütung und Interessenkonflikte: Auftraggeber sind Hannan Metals Limited und Skeena Resources Limited (Marke: Skeena Gold & Silver). SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. JS Research GmbH erhält für die Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Jörg Schulte hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien, Optionen, Warrants oder sonstigen Derivate und keine direkten Leerverkaufspositionen an Hannan Metals oder Skeena Resources. Für JS Research, den Autor und nahestehende Personen sind keine Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von mindestens 0,5% bekannt. Es bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Market-Making-, Liquidity-Providing-, Investmentbanking- oder vergleichbaren Mandate. Es ist keine Beteiligung eines der beiden Emittenten von mindestens 5% an JS Research/SRC bekannt.

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