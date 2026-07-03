Wie geht es weiter...: Minenaktien 2026: Massive Kauf-Chance! Ihre Wunschaktien im Check!

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Gold- und Silberminen wurden zuletzt kräftig durchgeschüttelt. Wir Analysieren ihre Abstimmungs-Favoriten und zeigen das beste Chance-Risikoprofil!
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ist die Korrektur bereits die nächste große Einstiegschance - oder kommt erst noch der finale sell-off?
Im neuen Rohstoff Insider-Video stehen neben dieser Frage vor allem Eure Abstimmungs-Favoriten im Fokus.
Eure Abstimmung im Telegram-Kanal ergab folgende Rangliste:
- First Majestic Silver
- Hecla Mining
- Endeavour Silver
- Silver Tiger
- Skeena Gold & Silver
- GoGold
- Axo Metals
- Barrick Gold
- Lundin Gold
Wollt Ihr beim nächsten Mal auch dabei sein und eure Lieblings-Minen, jüngsten Highflyer oder aktuell gehypte Hotstocks analysiert bekommen?
So geht's:
- Im aktuellen Video hinterlasst ihr in den Kommentaren Eure Wünsche (Aktien, Sektoren, Charts, etc...) und gerne auch Anregungen oder aktive Diskussionen
- Tretet unserem Rohstoff-Aktien Telegram-Kanal bei. Achtung bitte nicht auf Fake Accounts reinfallen. Bitte nur diesen Link benutzen:
https://t.me/offiziellerrohstoffinsider
Hier geht es nicht um blindes Kaufen, sondern um die entscheidende Einordnung:
Welche Aktien haben echtes Nachholpotenzial?
Welche Minenwerte sind Qualität - und welche bleiben hochspekulativ?
Wo könnte sich nach der Korrektur jetzt ein Einstieg lohnen?
Auch darum geht es im neuen Video:
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s
Die wichtigsten Fragen im Video:
- Ist die Korrektur bei Gold- und Silberminen schon weit genug gelaufen?
- Welche Rolle spielen US-Dollar und US-Zinsen jetzt wirklich?
- Warum könnten Sentiment und Saisonalität für eine Gegenbewegung sprechen?
- Warum könnten Silberminen besonders stark aufholen?
- Welche Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen?
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s
Besonders interessant: Silberminen haben den jüngsten Silberanstieg nur teilweise mitgemacht. Das kann ein Warnsignal sein - oder ein Hinweis auf erhebliches Nachholpotenzial, falls Gold und Silber wieder Momentum aufnehmen.
Selbst mitbestimmen: Welche Aktien sollen wir als nächstes analysieren!
Im Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie aktiv mitentscheiden, welche Aktien in den kommenden Videos und Analysen besprochen werden sollen.
Dort können Sie:
- an Abstimmungen teilnehmen,
- eigene Aktienvorschläge einreichen,
- Wunschwerte zur Analyse stellen,
- und sehen, welche Rohstoff-Aktien die Community aktuell am meisten interessieren.
Wenn Sie also wissen möchten, ob Ihre Gold-, Silber- oder Minenaktie in einem der nächsten Videos analysiert werden soll, dann kommen Sie jetzt in den Telegram-Kanal.
Zum Telegram-Kanal: https://t.me/offiziellerrohstoffinsider
Viel Spaß mit dem Video und unserem Telegram-Kanal
Ihr
Team vom Rohstoff Insider
Hinweis / Disclaimer: Dieser Beitrag ist eine Anzeige / Eigenwerbung für ein Video von Rohstoff Insider und dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Es handelt sich weder um Anlageberatung noch um Finanzanalyse noch um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und rohstoffbezogene Anlagen unterliegen erheblichen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Insbesondere kleinere Minen-, Entwicklungs- und Explorationswerte sind hochspekulativ. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eine eigene Prüfung vornehmen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.
Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA38045Y1025,CA82831T1093,CA83056P7157,CA05465W1068
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)