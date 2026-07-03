Wie geht es weiter...: Minenaktien 2026: Massive Kauf-Chance! Ihre Wunschaktien im Check!

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Gold- und Silberminen wurden zuletzt kräftig durchgeschüttelt. Wir Analysieren ihre Abstimmungs-Favoriten und zeigen das beste Chance-Risikoprofil!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ist die Korrektur bereits die nächste große Einstiegschance - oder kommt erst noch der finale sell-off?

Im neuen Rohstoff Insider-Video stehen neben dieser Frage vor allem Eure Abstimmungs-Favoriten im Fokus.

Eure Abstimmung im Telegram-Kanal ergab folgende Rangliste:

First Majestic Silver

Hecla Mining

Endeavour Silver

Silver Tiger

Skeena Gold & Silver

GoGold

Axo Metals

Barrick Gold

Lundin Gold

Wollt Ihr beim nächsten Mal auch dabei sein und eure Lieblings-Minen, jüngsten Highflyer oder aktuell gehypte Hotstocks analysiert bekommen?

So geht's:

Im aktuellen Video hinterlasst ihr in den Kommentaren Eure Wünsche (Aktien, Sektoren, Charts, etc...) und gerne auch Anregungen oder aktive Diskussionen

Tretet unserem Rohstoff-Aktien Telegram-Kanal bei. Achtung bitte nicht auf Fake Accounts reinfallen. Bitte nur diesen Link benutzen:



https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

Hier geht es nicht um blindes Kaufen, sondern um die entscheidende Einordnung:

Welche Aktien haben echtes Nachholpotenzial?

Welche Minenwerte sind Qualität - und welche bleiben hochspekulativ?

Wo könnte sich nach der Korrektur jetzt ein Einstieg lohnen?

Auch darum geht es im neuen Video:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s

Die wichtigsten Fragen im Video:

Ist die Korrektur bei Gold- und Silberminen schon weit genug gelaufen?

Welche Rolle spielen US-Dollar und US-Zinsen jetzt wirklich?

Warum könnten Sentiment und Saisonalität für eine Gegenbewegung sprechen?

Warum könnten Silberminen besonders stark aufholen?

Welche Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen?

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s

Besonders interessant: Silberminen haben den jüngsten Silberanstieg nur teilweise mitgemacht. Das kann ein Warnsignal sein - oder ein Hinweis auf erhebliches Nachholpotenzial, falls Gold und Silber wieder Momentum aufnehmen.

Selbst mitbestimmen: Welche Aktien sollen wir als nächstes analysieren!

Im Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie aktiv mitentscheiden, welche Aktien in den kommenden Videos und Analysen besprochen werden sollen.

Dort können Sie:

an Abstimmungen teilnehmen,

eigene Aktienvorschläge einreichen,

Wunschwerte zur Analyse stellen,

und sehen, welche Rohstoff-Aktien die Community aktuell am meisten interessieren.

Wenn Sie also wissen möchten, ob Ihre Gold-, Silber- oder Minenaktie in einem der nächsten Videos analysiert werden soll, dann kommen Sie jetzt in den Telegram-Kanal.

Zum Telegram-Kanal: https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

Viel Spaß mit dem Video und unserem Telegram-Kanal

Ihr

Team vom Rohstoff Insider

Hinweis / Disclaimer: Dieser Beitrag ist eine Anzeige / Eigenwerbung für ein Video von Rohstoff Insider und dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Es handelt sich weder um Anlageberatung noch um Finanzanalyse noch um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und rohstoffbezogene Anlagen unterliegen erheblichen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Insbesondere kleinere Minen-, Entwicklungs- und Explorationswerte sind hochspekulativ. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eine eigene Prüfung vornehmen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA38045Y1025,CA82831T1093,CA83056P7157,CA05465W1068