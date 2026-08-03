Zwei Wege zur Produktion...: Skeena baut - Vizsla beschafft: Zwei Gold-Silber-Projekte vor entscheidenden Etappen!

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Eskay Creek ist vollständig genehmigt und im Bau. Panuco treibt mit acht zentralen FLSmidth-Anlagenpaketen Engineering und Beschaffung voran. Die Projekte besitzen unterschiedliche Reifegrade, aber konkrete Katalysatoren

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Resources Limited und Vizsla Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält entgeltliche IR-Beraterverträge mit Skeena Resources Limited und Vizsla Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 03. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber werden derzeit von gegensätzlichen Kräften bewegt. Hohe Zinsen, ein zeitweise fester US-Dollar und volatile Inflationserwartungen können Edelmetalle kurzfristig belasten. Gleichzeitig bleiben Zentralbankkäufe, geopolitische Risiken und die Nachfrage nach realen Vermögenswerten wichtige strukturelle Stützen.

Im zweiten Quartal 2026 kauften Zentralbanken netto rund 289 Tonnen Gold - 62% mehr als im Vorjahresquartal. Gleichzeitig verzeichneten Gold-ETFs im Quartal Abflüsse von etwa 45 Tonnen. Für das zweite Halbjahr erwartet der World Gold Council vor allem die Investmentnachfrage als wichtigsten Wachstumstreiber, während Minenproduktion und Recycling nur moderat zulegen dürften.

Quelle: World Gold Council, Gold Demand Trends Q2 2026 und Ausblick für das Gesamtjahr 2026; Eigene Darstellung

Silber verbindet zusätzlich monetäre Nachfrage mit industrieller Nutzung. Anwendungen in Rechenzentren, KI-Systemen, Elektronik und Fahrzeugtechnik stützen den langfristigen Verbrauch.

Quelle: U.S. Geological Survey. Die Grafik zeigt wichtige Mineralien in Rechenzentren.

Gleichzeitig dürfte der Silbermarkt 2026 im sechsten Jahr in Folge ein Angebotsdefizit aufweisen. Das im April veröffentlichte World Silver Survey 2026 erwartet ein Minus von rund 46,3 Millionen Unzen. Die vorläufige Februar-Prognose von 67 Millionen Unzen wurde damit nach unten revidiert. Nur rund 28% der Minenproduktion stammen aus primären Silberminen. Der größere Teil fällt als Nebenprodukt anderer Metalle an und reagiert daher nur verzögert auf höhere Silberpreise.

Diese Ausgangslage macht Projekte interessant, die Gold und Silber verbinden und sich der Produktion nähern. Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) entwickelt "Eskay Creek' in Kanada bereits im Bau. Vizsla Silver (WKN: A40EG3) treibt "Panuco' in Mexiko auf Grundlage einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie in Richtung Bauentscheidung voran.

Skeena: Vollständig genehmigt und mitten im Bau!

"Eskay Creek' im "Golden Triangle' von British Columbia ist vollständig genehmigt und befindet sich im Bau. Das Projekt unterscheidet sich damit grundlegend von klassischen Explorationsunternehmen: Der zentrale Bewertungsmaßstab ist inzwischen nicht mehr die Entdeckung zusätzlicher Unzen, sondern die termingerechte und budgetgerechte Umsetzung bis zur Inbetriebnahme.

Eine wichtige Korrektur gegenüber der Ausgangsfassung betrifft die geologische Grundlage. "Eskay Creek' verfügt nach Unternehmensangaben über rund 5,5 Millionen Goldäquivalentunzen in "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen. Die zusätzlich genannten 4,6 Millionen Goldäquivalentunzen sind "nachgewiesene und wahrscheinliche'-Reserven. Reserven bilden den wirtschaftlich bewerteten Kern des aktuellen Minenplans.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Die "Definitive Feasibility Study' von 2023 modelliert für die ersten fünf Jahre im Durchschnitt rund 450.000 Goldäquivalentunzen jährlich bei einem durchschnittlichen Goldäquivalentgehalt von 5,5 g/t. Darin enthalten ist eine erhebliche Silberproduktion von im Mittel etwa 9,5 Millionen Unzen pro Jahr. Die modellierten "All-in Sustaining Costs' liegen bei rund 687,- USD je Goldäquivalentunze. Diese Werte sind Studienannahmen und keine bereits realisierten Produktionsdaten.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Nach aktuellen Unternehmensunterlagen war "Eskay Creek' per 30. Juni 2026 zu rund 62% fertiggestellt. Die letzte ausführliche offizielle Projektmeldung dokumentierte zuvor per 28. Februar 2026 einen Baufortschritt von 49% und 66% vertraglich gebundene Gesamtkosten.

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) erhöhte das aktualisierte Baubudget von 560 Mio. USD aus der Studie von 2023 auf 659 Mio. USD. Darin sind neue Genehmigungsauflagen, Vereinbarungen mit der Tahltan Nation, Inflation, technische Optimierungen und aktualisierte Bauumfänge berücksichtigt. Leasinglösungen für bestimmte Infrastruktur sollen den anfänglichen Mittelbedarf um rund 94 Mio. USD reduzieren.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Im April 2026 schloss Skeena die Emission von 750 Mio. USD besicherten Anleihen mit 8,5% Verzinsung und Laufzeit bis 2031 ab. Rund 184 Mio. USD wurden für den Rückkauf von zwei Dritteln des bestehenden Gold-Streams vorgesehen, 94 Mio. USD für eine Zinsreserve und etwa 470 Mio. USD für den verbleibenden Bau sowie allgemeine Unternehmenszwecke. Nach Unternehmensangaben senkt die Refinanzierung die Kapitalkosten und erhöht die finanzielle Flexibilität.

Der aktuelle Zeitplan sieht die erste Produktion im zweiten Quartal 2027 und den Übergang zur kommerziellen Produktion im dritten Quartal 2027 vor. Diese Termine bleiben zukunftsgerichtet und hängen unter anderem von Baufortschritt, Inbetriebnahme, Kostenentwicklung und technischer Umsetzung ab.

Auf der Hauptversammlung vom 22. Juni wurden sämtliche Direktoren wiedergewählt. Walter Coles erhielt 97,6% und Randy Reichert 99,8% der abgegebenen Stimmen. Zusätzlich wurde Ryan Maloney zum Vice President Corporate Development berufen; sein Aufgabenbereich umfasst Strategie, Partnerschaften, Kapitalallokation und Kapitalmarktkommunikation.

Vizsla: Acht Anlagenpakete bringen Panuco in die Beschaffungsphase!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) entwickelt das zu 100% kontrollierte "Panuco'-Silber-Gold-Projekt in Sinaloa. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 beschreibt einen 3.300-Tonnen-pro-Tag-Untertagebetrieb, der im vierten Jahr auf 4.000 Tonnen täglich erweitert werden soll.

Im Basisszenario modelliert die Studie eine Minenlaufzeit von 9,4 Jahren, eine durchschnittliche Produktion von 17,4 Millionen Silberäquivalentunzen jährlich und rund 20,1 Millionen Unzen in den ersten fünf Jahren. Der durchschnittliche Reservegehalt beträgt 425 g/t Silberäquivalent, die modellierten "All-in Sustaining Costs' liegen bei 10,61 USD je zahlbarer Silberäquivalentunze.

Quelle: Vizsla Silver

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung basiert auf 35,50 USD je Unze Silber und 3.100 USD je Unze Gold und ergibt nach Steuern einen Kapitalwert von 1,802 Mrd. USD, eine interne Verzinsung von 111% und eine Amortisationszeit von sieben Monaten. Die Vorproduktionsinvestitionen werden mit 238,7 Mio. USD angegeben. Diese außergewöhnlich starken Kennzahlen sind modellierte Studienwerte und reagieren erheblich auf Metallpreise, Baukosten, Finanzierung und Zeitplan.

Der jüngste konkrete Meilenstein ist die Vergabe eines Ausrüstungspakets an FLSmidth. Es umfasstacht zentrale Anlagenpakete für Zerkleinerung, Mahlung, Eindickung, Gegenstromdekantation,Merrill-Crowe-Verfahren und Raffination. Die Auslegung unterstützt sowohl Phase 1 mit 3.300 Tonnen täglich als auch die geplante Erweiterung auf 4.000 Tonnen und die spätere Integrationder "Napoleon'-Mine.

Quelle: Vizsla Silver

Die von FIFOMI bereitgestellte Kreditlinie umfasst 173 Mio. mexikanische Pesos beziehungsweise rund 10 Mio. USD, ist unbesichert und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Mittel dienen Betriebs- und Working-Capital-Ausgaben bei "Panuco'.

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) zielt auf eine erste Silberproduktion in der zweiten Hälfte 2027. Vorher müssen die erforderlichen Genehmigungen, die Detailplanung, die Finanzierung und eine formelle Bauentscheidung abgeschlossen werden. In der Machbarkeitsstudie wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Produktionsentscheidung erst nach Erhalt der notwendigen Genehmigungen getroffen werden soll.

Das Explorationspotenzial bleibt ein zusätzlicher Werttreiber. Nach Unternehmensangaben wurden bislang weniger als 28% der bekannten Zieladern durch Bohrungen getestet. Beim Ziel "Ánimas' meldete Vizsla im März 2025 897 g/t Silberäquivalent über 5,85 m wahre Mächtigkeit - zusammengesetzt aus 653 g/t Silber und 4,26 g/t Gold. Der Treffer ist positiv, liegt aber außerhalb des aktuellen Produktionsnachweises.

Quelle: Vizsla Silver

Die späteren Meldungen zu EPCM, Finanzierung und FLSmidth belegen Fortschritte bei Engineering und Beschaffung, bestätigen aber nicht ausdrücklich die vollständige Wiederaufnahme sämtlicher Aktivitäten am Standort. Diese Sicherheits- und Ausführungsrisiken bleiben deshalb wesentlich.

Fazit: Skeena ist weiter, aber auch Vizsla vor Entscheidungen!

Beide Unternehmen adressieren Gold und Silber, stehen aber nicht auf derselben Entwicklungsstufe. Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) ist vollständig genehmigt, finanziertund bereits weit im Bau. Der zentrale Katalysator ist die erfolgreiche Fertigstellung und Inbetriebnahme von "Eskay Creek' im Jahr 2027.

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) verfügt mit "Panuco' über eine positive Machbarkeitsstudie, umfangreiche Liquidität und eine fortgeschrittene Beschaffungsstrategie. Der entscheidende nächste Schritt bleibt jedoch die vollständige Genehmigung, finale Finanzierung und formelle Bauentscheidung. Erst danach wird aus der Entwicklungsplanung ein verbindlicher Baupfad.

Die Kombination ist dennoch attraktiv: Skeena bietet einen vergleichsweise klaren Übergang vom Bau zur Produktion, während Vizsla mit FLSmidth, dem Distriktpotenzial und einer möglichen Bauentscheidung Neubewertungspotenzial besitzt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Informationsstand

World Gold Council: Gold Demand Trends Q2 2026, veröffentlicht am 30. Juli 2026. Silver Institute/Metals Focus: Ausblick und World Silver Survey 2026. Skeena Gold & Silver: Projektupdate vom 31. März 2026, Anleiheabschluss vom 10. April 2026, AGM-Ergebnisse vom 23. Juni 2026 sowie Unternehmensunterlagen. Vizsla Silver: Machbarkeitsstudie vom 12. November 2025, Sicherheitsupdates vom 12. Februar und 6. April 2026, FIFOMI-Meldung vom 26. Mai 2026 und FLSmidth-Meldung vom 16. Juni 2026. Informationsstand: 01. August 2026; Quelle-Intro-Bild: stock.adobe.com: Golden dollar symbol and stock trend chart Von lele_KI-generiert

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