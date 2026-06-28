Silber-Aktie im Fokus: Vizsla Silver vor Neubewertung? Riesiges Silber-Asset notiert weit unter seinem inneren Wert

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Mit Millionenbudgets für die Minenplanung und EPCM-Verträgen im Wert von 170 Mio. USD drückt Vizsla Silver aufs Tempo. Für risikobewusste Anleger bietet sich hier ein erstklassiger Hebel auf den Silberpreis.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung: Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3)

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Aktiengeschichten im Rohstoffsektor, die auf den ersten Blick solide wirken. Und es gibt jene seltenen Konstellationen, bei denen man unweigerlich innehält, noch einmal auf die Zahlen schaut und sich fragt: Wie kann der Markt das derzeit so niedrig bewerten?

Genau an diesem Punkt beginnt die Geschichte von Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3).

Nicht mit einer kleinen Hoffnung, nicht mit vagen Explorationsfantasien, sondern mit einer harten Bewertungsfrage. Im Zentrum steht ein Projekt, das bereits weit entwickelt ist, mit starker Infrastruktur, klarer Produktions-Roadmap, robuster Machbarkeitsstudie und erheblichem Expansionspotenzial. Und dennoch notiert das Unternehmen nach dieser Analyse mit einem deutlichen Abschlag auf seinen inneren Wert.

Das macht die Story so spannend. Denn wenn sich ein Minenentwickler Schritt für Schritt in Richtung Produktion bewegt, verändert sich nicht nur das operative Profil. Oft verändert sich auch die Wahrnehmung am Kapitalmarkt. Und genau dort könnte bei Vizsla Silver enormes Potenzial schlummern.

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Die Investmentthese: Wenn Marktwert und innerer Wert weit auseinanderliegen

An der Börse werden Entwickler fast immer vorsichtiger bewertet als Produzenten. Das ist nachvollziehbar. Solange eine Mine noch nicht in Betrieb ist, preist der Markt Bau-, Genehmigungs-, Finanzierungs- und Ausführungsrisiken ein. Dieser Abschlag kann sinnvoll sein. Aber manchmal wird er so groß, dass daraus eine außergewöhnliche Chance entsteht.

Bei Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) basiert die Investmentthese genau auf dieser Lücke. Das Unternehmen wird nach dieser Darstellung so bewertet, als bekäme man sein zukünftiges Produktionspotenzial nur zu einem Bruchteil des errechneten Unternehmenswerts.

Der Kernpunkt lautet: Der Markt bezahlt derzeit nur ungefähr 25 Cent für jeden Dollar des tatsächlichen Nettoinventarwerts. Übersetzt in Größenordnungen bedeutet das eine Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden US-Dollar gegenüber einem internen Nettoinventarwert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

Das ist keine Kleinigkeit. Das ist die Art von Diskrepanz, die eine Aktie in eine völlig neue Liga heben kann, sobald der nächste Entwicklungsschritt glaubwürdig geschafft wird.

Besonders aufschlussreich ist dabei der Blick auf das Preis-zu-NAV-Verhältnis. Vizsla Silver wird hier mit einem Multiple von etwa 0,4 eingeordnet. Entwickler als Peer Group kommen im Schnitt auf etwa 0,83. Produzierende Unternehmen erreichen sogar Werte von deutlich über 1,5. Allein dieser Vergleich macht klar, wo der Hebel liegt: Nicht nur der Wert des Projekts zählt, sondern der Status des Unternehmens.

Quelle

Mit anderen Worten: Wenn Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) den Übergang vom Entwickler zum Produzenten schafft, könnte nicht nur Cashflow entstehen. Es könnte auch eine fundamentale Neubewertung stattfinden.

Das Herzstück: Panuco als wertbestimmendes Kern-Asset

Beim Panuco Silver Projekt geht es längst nicht mehr nur um geologische Fantasie oder um die nächste spannende Explorationsmeldung. Hier wird sichtbar, wie aus einem großen Silberprojekt Schritt für Schritt ein künftiger Minenbetrieb entsteht.

Vizsla Silver hat dafür zwei entscheidende Weichen gestellt. Zum einen wurde der EPCM Vertrag für die Aufbereitungsanlage und die Oberflächeninfrastruktur an M3 Engineering & Technology vergeben. Zum anderen übernimmt Mining Plus die gesamte Minenplanung. Genau solche Entscheidungen markieren den Moment, in dem aus Entwicklung echte Umsetzung wird.

Und genau das ist hier der spannende Punkt: Panuco wird systematisch in Richtung Produktion bewegt. Mit klaren Partnern, konkreten Budgets und einem Zeitplan, der erkennen lässt, wie ernst es Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) mit diesem Projekt ist.

Der nächste große Schritt für Panuco

Wer große Silberminen bauen will, braucht mehr als gute Ressourcen. Man braucht ein belastbares technisches Fundament, erfahrene Partner und die Fähigkeit, viele Arbeitsstränge gleichzeitig zusammenzuführen. Vizsla Silver scheint genau das jetzt zu tun.

Die jüngsten Vertragsvergaben zeigen, dass das Unternehmen nicht mehr nur Konzepte sortiert, sondern aktiv an den entscheidenden Bausteinen eines künftigen Minenbetriebs arbeitet. Dazu gehören:

Detailplanung des Projekts

Bauvorbereitung und Bauabläufe

Beschaffung wichtiger Ausrüstung

Langfristige Sicherheitsplanung

Strukturierte Planung des Minenhochlaufs

Diese Arbeiten laufen nicht isoliert. Sie greifen ineinander. Während oberirdische Infrastruktur und Prozesstechnik vorbereitet werden, wird parallel die Minenplanung vertieft. Das ist genau die Art von koordinierter Entwicklung, die große Projekte schneller, klarer und robuster macht.

Quelle Vizsla Silver

Warum der EPCM Vertrag mit M3 Engineering so wichtig ist

Der vergebenen EPCM Auftrag kommt eine Schlüsselrolle zu. EPCM steht für Engineering, Procurement and Construction Management. Dahinter steckt im Kern die technische Detailausarbeitung, die Beschaffung zentraler Komponenten und die Steuerung der Bauumsetzung.

Für Panuco umfasst dieser Auftrag die Aufbereitungsanlage sowie die gesamte Oberflächeninfrastruktur. Der Gegenwert dieses Pakets liegt bei rund 170 Millionen US Dollar. Das ist keine Randnotiz. Das ist ein klares Signal für die Größenordnung des Vorhabens.

M3 Engineering & Technology bringt dafür genau die Art Erfahrung mit, die in dieser Entwicklungsphase zählt. Das Unternehmen ist auf Prozessanlagen und Infrastrukturprojekte spezialisiert und war bereits an mehreren Bergbauprojekten in Mexiko beteiligt. Dazu zählen unter anderem Mercedes, Los Gatos, Peñasquito und Camino Rojo.

Gerade dieser Mexiko Fokus ist besonders wertvoll. Wer bereits in demselben Land vergleichbare Projekte geplant und umgesetzt hat, kennt Genehmigungswege, Lieferketten, technische Anforderungen und die praktischen Realitäten vor Ort oft deutlich besser. Das reduziert Reibung und schafft Vertrauen in die Ausführung.

Für Vizsla Silver bedeutet das: ein erfahrener Partner übernimmt nun die technische und operative Strukturierung der Anlagenseite. Das bringt Ordnung, Tempo und Verlässlichkeit in eine Projektphase, in der gute Entscheidungen enorme Wirkung entfalten.

Quelle Vizsla Silver

Was Mining Plus bei der Minenplanung übernimmt

Parallel dazu hat Vizsla Silver mit Mining Plus einen Spezialisten für die komplette Minenplanung eingebunden. Auch das ist ein enorm wichtiger Baustein, denn eine starke Lagerstätte allein macht noch keine funktionierende Mine. Es braucht eine präzise Planung der Erschließung, Abbauabfolge, Geotechnik, Zeitpläne und Vorproduktion.

Mining Plus hat Vizsla Silver bereits zuvor unterstützt. Dazu gehörten Minenplanung, Vorbereitung, Terminierung und geotechnische Arbeiten. Außerdem gab es Beiträge zur Entwicklung der Morgan Test Mine im Panuco Gebiet.

Diese Vorarbeit ist Gold wert. Wenn ein Partner das Projekt bereits kennt, geht weniger Zeit in Einarbeitung verloren und mehr Energie fließt direkt in die nächste Stufe der Umsetzung.

Der neue Planungsumfang ist ebenfalls beachtlich. Er umfasst:

Entwicklungskapital von etwa 50 Millionen US Dollar

Erzentwicklungskosten von rund 40 Millionen US Dollar in den kommenden zwei Jahren vor Produktionsbeginn

Damit wird klar, wie ernsthaft und konkret die Vorproduktionsphase bereits gedacht wird. Hier geht es nicht um ferne Visionen, sondern um den praktischen Aufbau der Voraussetzungen für einen geordneten Produktionsstart.

Der aktuelle Minenplan kratzt nur an der Oberfläche

Jetzt wird es noch spannender. Der gegenwärtige Minenplan mit 162 Millionen Unzen zahlbarem Silber bildet weniger als die Hälfte der bisher definierten globalen Ressource ab. Das bedeutet: Ein erheblicher Teil des bekannten Potenzials ist im ersten Plan noch gar nicht verarbeitet.

Hinzu kommt, dass die mineralisierten Adern sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens offen sind. Genau diese Formulierung lässt Rohstoffanleger aufhorchen. Denn offen bedeutet: Die Lagerstätte endet geologisch nicht dort, wo bislang gebohrt oder modelliert wurde. Sie könnte also weiter wachsen.

Hier liegt einer der verborgensten und zugleich kraftvollsten Teile der Story. Das Projekt ist nicht bloß auf seine derzeitige Erstentwicklung beschränkt. Es besitzt darüber hinaus die Chance, mit weiterer Erschließung deutlich größer zu werden. Das wiederum kann Minenlaufzeit, Produktionsprofil und Unternehmenswert über Jahre hinweg nach oben treiben.

Der Zeitplan zeigt: Das Projekt wird in Richtung Mine organisiert

Besonders aufschlussreich sind die genannten Meilensteine. Sie machen sichtbar, wie Vizsla Silver den Übergang von Entwicklung zu Betrieb strukturieren will.

Zu den wichtigsten Punkten gehören:

Vergabe des eigentlichen Minenvertrags im zweiten Quartal 2026

Beginn der Bergbauaktivitäten nach Erhalt der MIA Genehmigung

Ein umfassendes Bohrprogramm über zunächst zwei Jahre

Unterstützung des Hochlaufs und Aufbau von Vorräten vor der Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage

Diese Abfolge ist bemerkenswert logisch. Zuerst werden Planung, Technik und Beschaffung abgesichert. Dann folgt mit der Genehmigung der operative Startschuss. Gleichzeitig wird früh genug gebohrt, um den Hochlauf mit ausreichend Material zu unterlegen und einen sinnvollen Lageraufbau zu ermöglichen.

Das ist der Stoff, aus dem belastbare Projektentwicklungen gemacht sind.

Minenplanung und Meilensteine Panuco Quelle Vizsla Silver

Ein Projekt dieser Größe braucht starke Oberflächeninfrastruktur

Bei großen Silberprojekten wird die Bedeutung der Oberflächeninfrastruktur oft unterschätzt. Doch sie ist das Rückgrat des späteren Betriebs. Straßenanbindung, Energie, Flächenlogistik, Anlagenlayout und alle Schnittstellen rund um die Prozessanlage entscheiden mit darüber, wie effizient eine Mine später tatsächlich arbeitet.

Dass Vizsla Silver diesen Bereich gemeinsam mit der Aufbereitungsanlage in ein großes EPCM Paket legt, ist deshalb nur folgerichtig. So lassen sich technische Übergänge sauber planen und potenzielle Engpässe früh erkennen.

Mit einem Auftrag in der Größenordnung von 170 Millionen US Dollar wird deutlich, dass hier nicht kleinteilig improvisiert wird. Panuco wird als umfassendes Minenprojekt gedacht und vorbereitet.

Erfahrung in Mexiko ist mehr als nur ein netter Bonus

Der Verweis auf die bisherigen Projekte von M3 Engineering in Mexiko ist mehr als eine Referenzliste. Er sagt etwas Grundsätzliches aus: Panuco wird mit Partnern entwickelt, die Bergbau im mexikanischen Umfeld praktisch kennen.

Das kann in vielen Bereichen entscheidend sein:

Realistische Bauplanung

Kenntnis regionaler Anforderungen

Erfahrung mit Infrastruktur- und Prozessdesign

Besseres Verständnis der Umsetzungsrisiken

Für Investoren und Marktbeobachter ist das ein wichtiger Punkt. Große Projekte scheitern selten an einer einzigen spektakulären Hürde. Häufig stolpern sie über viele kleine operative Details. Genau deshalb ist belastbare Erfahrung so wertvoll.

Die Kartenlage unterstreicht die strategische Dimension von Panuco

Panuco ist kein kleines Einzelvorkommen, das man mit Minimalaufwand in Betrieb bringt. Die Projektstruktur und die genannten Entwicklungsmaßnahmen deuten auf ein deutlich größeres Vorhaben hin. Alles spricht dafür, dass Vizsla Silver hier an einem der bedeutenderen neuen Silberminenprojekte der kommenden Jahre baut.

Die Kombination aus technischer Planung, Oberflächeninfrastruktur, Minendesign, Vorproduktionsbudget und klar definierten Meilensteinen ergibt ein stimmiges Gesamtbild. Nicht einzelne Schlagzeilen sind hier entscheidend, sondern die Summe aller Schritte. Und genau diese Summe wird immer beeindruckender.

Warum das für den Silbermarkt spannend ist

Neue große Silberminen entstehen nicht über Nacht. Sie brauchen Kapital, Ausdauer, Technik, Genehmigungen und starke Partner. Deshalb wird jeder Fortschritt in der Entwicklungsphase genau beobachtet.

Wenn ein Unternehmen wie Vizsla Silver beginnt, EPCM Verträge zu vergeben und die gesamte Minenplanung auf eine professionelle Basis zu stellen, dann ist das weit mehr als Routine. Es ist der Moment, in dem sich die Konturen eines künftigen Produzenten schärfer abzeichnen.

Besonders in einem Sektor, in dem hochwertige neue Silberprojekte rar sind, bekommt so eine Entwicklung zusätzliches Gewicht. Die Vorstellung, dass hier eine der größten neuen Silberminen der nächsten Jahre Gestalt annimmt, wirkt nicht mehr wie bloßer Optimismus. Sie beginnt, mit konkreten Arbeitspaketen unterlegt zu werden.

Fazit: Vizsla Silver drückt bei Panuco aufs Tempo

Die jüngsten Verträge sind ein starkes Zeichen. Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) beschleunigt die Entwicklung des Panuco Silver Project mit einer bemerkenswert klaren Handschrift.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

M3 Engineering übernimmt EPCM für Aufbereitungsanlage und Oberflächeninfrastruktur

Der Umfang dieses Pakets liegt bei rund 170 Millionen US Dollar

Mining Plus verantwortet die Minenplanung

Für die Entwicklung und Erschließung sind weitere erhebliche Vorproduktionsbudgets vorgesehen

Die Vergabe des Minenvertrags ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen

Der operative Start soll nach Erhalt der MIA Genehmigung erfolgen

Ein zweijähriges Bohrprogramm soll Hochlauf und Vorratsaufbau unterstützen

All das ergibt ein Bild, das nur schwer zu übersehen ist: Panuco wird nicht verwaltet, sondern entschlossen entwickelt. Mit jedem dieser Schritte wächst die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Projekt tatsächlich eine neue große Silbermine entsteht.

Und genau darin liegt die eigentliche Euphorie. Nicht in der bloßen Hoffnung, sondern im sichtbaren Fortschritt. Panuco bewegt sich vorwärts. Strukturiert, ambitioniert und mit spürbar wachsender Dynamik.

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) gilt als eines der hochwertigsten Silber-Projekte des Jahrzehnts. Dank einer hochgradigen Ressource und einem Top-Management bietet die Aktie einen starken Hebel auf den Silberpreis. Wer mit der typischen Branchen-Volatilität und den regulatorischen sowie sicherheitstechnischen Herausforderungen in Mexiko umgehen kann, findet hier eine erstklassige Investmentchancen

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

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