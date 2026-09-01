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CGRE AG mit erfolgreicher ordentlicher Hauptversammlung: Aktionäre stimmen allen Beschlussvorschlägen zu



01.09.2026 / 07:00 CET/CEST

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Ordentliche Hauptversammlung 2026 planmäßig innerhalb der gesetzlichen Frist durchge führt - bei den Abstimmungen 98,41 % des Grundkapitals vertreten.

Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorschlägen zu.

Jahresabschluss 2025 fristgemäß veröffentlicht und uneingeschränkt testiert. Berlin, 31. August 2026 - Die CGREAG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 als Präsenzveranstaltung in Berlin durchgeführt. Bei den Abstimmungen waren 98,41 % des Grundkapitals vertreten. Die Versammlung fand planmäßig innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Achtmonatsfrist statt. Sämtliche zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge erhielten die erforderliche Zustimmung der Aktionäre. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung hatte die CGREAG den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 fristgemäß veröffentlicht. Der Abschlussprüfer Forvis Mazars erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses. Ronald Pofalla, CEO der CGREAG: "Die fristgerechte Veröffentlichung unseres uneingeschränkt testierten Jahresabschlusses und die planmäßige Durchführung der Hauptversammlung stehen für die Verlässlichkeit und Transparenz, mit der wir die CGREAG weiterentwickeln. Die hohe Kapitalpräsenz und die Zustimmung unserer Aktionäre zu sämtlichen Beschlussvorschlägen bestätigen den eingeschlagenen Kurs und geben uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Hauptversammlung im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite unter cgre.ag veröffentlicht.

Über die CGREAG Die CGREAG mit Sitz in Berlin ist eine Plattform für Immobilien und Entwicklung, die an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet ist. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: Baulandentwicklung (Site), Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield). Durch die jahrzehntelang gewachsene Erfahrung in der Entwicklung, Gestaltung und Realisierung von Stadtquartieren sowie durch den Zugriff auf Fachspezialist:innen für Planung, Bau, Digitalisierung und Green Technology bietet die CGREAG Investitionsgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt für institutionelle Investoren und Family Offices.



Kontakt:

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