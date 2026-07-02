

EQS-Media / 02.07.2026 / 11:38 CET/CEST

Meilenstein in Leipzig: CGREAG feiert Richtfest vom letzten Wohnhaus des Neubauprojekts Limburgerstraße in den Plagwitzer Höfen Mit der Fertigstellung des Dachstuhls am letzten Wohnhaus (Haus E) wurde ein bedeutender Meilenstein des Projekts Limburgerstraße erreicht und feierlich begangen.

CGRE AG dankt den Firmen für die verlässliche Zusammenarbeit trotz schwieriger Marktbedingungen.

Es entstehen 105 moderne Wohnungen in Top-Lage - Vermietung startet Anfang 2027. Leipzig, 02. Juli 2026 - Die CGREAG setzt ihre Entwicklungstätigkeiten im Leipziger Wohnungsbau kontinuierlich fort: Mit dem erfolgreichen Abschluss des Dachstuhls für das letzte Wohnhaus, dem Haus E, ist das Neubauprojekt in der Limburgerstraße einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Um diesen bedeutenden Meilenstein zu würdigen, hat die CGREAG am 30. Juni ein Richtfest veranstaltet. Im Zentrum der Feierlichkeiten stand vor allem der Dank an die Handwerker und die ausführenden Firmen, deren Engagement und professionelle Zusammenarbeit es ermöglicht haben, den Bau trotz der komplexen wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre kontinuierlich voranzutreiben. Das aktuelle Bauvorhaben, bekannt als D17, bildet einen integralen Bestandteil der Plagwitzer Höfe. Der Standort des Projekts überzeugt durch eine hohe Lebensqualität: Direkt angrenzend an das etablierte Fachmarktzentrum und nur wenige Schritte vom Volkspark Kleinzschocher entfernt, verbindet das Quartier urbane Infrastruktur mit einer grünen Umgebung. Insgesamt umfasst das Projekt die Entwicklung eines modernen Mehrfamilienhauses, das 105 freifinanzierte Wohneinheiten beherbergen wird. Die Wohnungen bieten mit einer Größe zwischen 39 und 118 Quadratmetern und einem Zuschnitt von zwei bis vier Zimmern ein breites Spektrum für unterschiedlichste Wohnbedürfnisse. Jede der 105 Wohnungen verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder im Erdgeschoss über eine Terrasse mit privatem Gartenanteil. Ergänzt wird das Angebot durch eine hauseigene Tiefgarage, die neben Pkw-Stellplätzen auch ausreichend Kapazitäten für Fahrräder bereitstellt. Die Vermietung für die Wohnungen ist für den Beginn des Jahres 2027 geplant. Mit diesem Fortschritt bekräftigt die CGREAG ihr Ziel, attraktiven Wohnraum in gefragten Ballungszentren zu schaffen und die Revitalisierung von Arealen erfolgreich abzuschließen. Über den weiteren Projektfortschritt wird die CGREAG in der Presse, auf ihrer Unternehmenswebsite unter

Home - CGRE AG ( https://cgre.ag ) sowie auf der Projektwebsite Home - Plagwitzer Höfe ( https://plagwitzer-hoefe.de ) informieren.

Über die CGREAG Die CGRE AG mit Sitz in Leipzig ist eine Plattform für Immobilien und Entwicklung, die an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: in Baulandentwicklung (Site), Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield). Durch die jahrzehntelang gewachsene Erfahrung in der Entwicklung, Gestaltung und Realisierung von Stadtquartieren sowie durch den Zugriff auf Fachspezialist:innen für Planung, Bau, Digitalisierung und Green Technology bietet die CGREAG Investitionsgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt für institutionelle Investoren und Family Offices.





Kontakt:

Ronald Pofalla

CEO



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Emittent/Herausgeber: CGRE AG

Schlagwort(e): Immobilien



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