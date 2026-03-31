

EQS-Media / 31.03.2026 / 07:00 CET/CEST

CGREAG: Wichtiger Schritt zur Realisierung des Bauprojekts Greenville auf dem Karlsruher Areal C CGRE AG und Stadt Karlsruhe einigen sich auf zügige Projektumsetzung

Finanzierung durch strategischen Investor gesichert

Abbrucharbeiten beginnen nach Ostern

Erste Baugenehmigungen für einzelne Baufelder in 2026 erwartet Leipzig, 31. März 2026 - Die CGREAG hat mit dem Einstieg eines neuen, langfristig orientierten Investors die Grundlage geschaffen, um als Grundstückseigentümerin ihr Bauprojekt Greenville in Karlsruhe fortzuführen sowie wirtschaftlich stabil und planbar zum Abschluss zu bringen. Nach einem konstruktiven Austausch zwischen dem neuen Investor und den Verantwortlichen der Stadt Karlsruhe hat die zur CGREAG gehörende Projektgesellschaft CG Areal C BA I GmbH & Co. KG bereits den nächsten Schritt zur Umsetzung eingeleitet und die Firma Oettinger GmbH aus Malsch mit dem Abbruch des ehemaligen Kliver Markts beauftragt. Der Beginn der Arbeiten soll in der Woche nach Ostermontag erfolgen. Unterstützt wird das Vorhaben durch das Büro Ökologische Leistungen Fußer für Artenschutz und Umweltplanung des Landschaftsökologen Dr. Moritz Fußer sowie durch die UBG Umwelt & Baugrund GmbH & Co. KG. In den vergangenen Monaten wurden seitens der Stadt auf dem Baugelände bereits umfangreiche vorbereitende Maßnahmen durchgeführt, insbesondere Erschließungs- und Vorarbeiten, die zwingende Voraussetzung für den eigentlichen Hochbaubeginn sind. Parallel dazu wurde seitens der CGREAG die Projektstruktur neu aufgestellt. Die bisherigen Verzögerungen waren auf die aktuelle Wirtschaftskrise zurückzuführen, welche die Baubranche stark getroffen hat und auf Unternehmensseite finanzielle und strukturelle Neuordnungen notwendig machte. Die Bauanträge für die einzelnen Baufelder könnten in den kommenden Monaten eingereicht werden, die ersten Baugenehmigungen würden in 2026 erwartet. Unmittelbar danach ist der abschnittsweise Start der Bebauung vorgesehen, sodass das Projekt zügig und kontinuierlich umgesetzt werden kann. Durch den Einstieg des Investors stehen die erforderlichen Mittel zur Verfügung, um nach Erteilung der Baugenehmigungen unmittelbar mit der Umsetzung zu beginnen. Die Finanzierung ist so ausgelegt, dass die einzelnen Bauabschnitte verlässlich realisiert werden können. Das Bauprojekt Greenville liegt in der Nordstadt von Karlsruhe auf ehemaligen Militärflächen der US-Armee, das auch als Areal C bezeichnet wird. Im Zuge einer umfassenden Revitalisierung entsteht auf diesem Gelände in einzelnen Bauabschnitten ein neues Stadtviertel mit insgesamt ca. 1.400 - 1.600 Wohnungen. Das Greenville wird Teil davon sein und als modernes und nachhaltiges Quartier mit etwa 700 Wohnungen, Kita und ergänzender Nahversorgung einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Stadt Karlsruhe leisten. Über den weiteren Projektfortschritt wird die CGREAG in der Presse, auf ihrer Unternehmenswebsite unter

Home - CGRE AG ( https://cgre.ag ) sowie auf der Projektwebsite https://greenville-karlsruhe.de/ informieren.

Über die CGREAG Die CGREAG mit Sitz in Leipzig ist eine Plattform für Immobilien und Entwicklung, die an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: in Baulandentwicklung (Site), Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield). Durch die jahrzehntelang gewachsene Erfahrung in der Entwicklung, Gestaltung und Realisierung von Stadtquartieren sowie durch den Zugriff auf Fachspezialist:innen für Planung, Bau, Digitalisierung und Green Technology bietet die CGREAG Investitionsgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt für institutionelle Investoren und Family Offices.



Kontakt:

Ronald Pofalla

Vorstand (Sprecher)



presse@cgre.ag



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Emittent/Herausgeber: CGRE AG

Schlagwort(e): Immobilien



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