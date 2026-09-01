DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Öffentliches Rückkaufangebot an die Inhaberinnen / Inhaber der Hybridanleihe mit unbeschränkter Laufzeit (CH0417376XXX)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Öffentliches Rückkaufangebot an die Inhaberinnen / Inhaber der Hybridanleihe mit unbeschränkter Laufzeit (CH0417376XXX)

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Zürich (pta000/01.09.2026/07:00 UTC+2)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Gesamtsumme des Angebots von bis zu CHF 10 Millionen • <> (individuelles Preiszuteilungsverfahren; auch bekannt als Unmodified Reverse Dutch Auction) • Die Gesellschaft hat eine Preisspanne von 102.0% (<>) bis 107.0% (<>) des Nennwerts der Obligationenfestgelegt • Der Rückkaufpreis umfasst alle aufgelaufenen (accrued interest) und aufgeschobenen Zinsen (deferredinterest), die sich auf diese Obligation beziehen. • Angebotsfrist: Vom 3. September 2026 bis zum 17. September 2026, 12.00 Uhr (MESZ).

Die Peach Property Group AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie heute die Inhaber der ausstehenden CHF 45'974'000 Hybridanleihe mit unbeschränkter Laufzeit (ISIN CH0417376XXX) (die "Obligationen"), begeben von der Gesellschaft, einladen wird, ihre Obligationen der Gesellschaft gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten. Der Rückkauf erfolgt bis zu einer Gesamtrückkaufsumme von maximal CHF 10'000'000.

Der Rückkauf erfolgt im Rahmen eines <> (individuelles Preiszuteilungsverfahren, auch bekannt als Unmodified Reverse Dutch Auction). Die Obligationäre können innerhalb der in den Angebotsbedingungen festgelegten Preisspanne den Preis angeben, zu dem sie bereit sind, ihre Obligationen an die Gesellschaft zu verkaufen. Soweit ein Angebot angenommen wird, entspricht der Rückkaufpreis dem vom jeweiligen Obligationär angegebenen Preis. Es wird somit keinen einheitlichen Rückkaufpreis für sämtliche angenommenen Obligationen geben. Nach Ablauf der Angebotsfrist werden die Angebote der Obligationäre von der Gesellschaft sortiert, beginnend mit dem niedrigsten. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Annahme der Angebote der Obligationäre die günstigsten Angebote zuerst und füllt das Rückkaufvolumen bis zum Erreichen der Gesamtrückkaufsumme auf.

Das Angebot endet am 17. September 2026 um 12.00 Uhr (MESZ), sofern es nicht gemäss den Angebotsbedingungen verlängert, geändert oder vorzeitig beendet wird.

Das Angebot unterliegt den Bedingungen des heute zu veröffentlichenden Information Memorandums (die " Angebotsbedingungen").

Das Information Memorandum ist auf der Website der Gesellschaft unter <> verfügbar. Dort findet sich auch ein FAQ Dokument.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

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Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788238800296 ]

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September 01, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)