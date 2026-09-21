DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Öffentliches Rückkaufangebot für die Hybridanleihe abgeschlossen (CH0417376XXX)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Öffentliches Rückkaufangebot für die Hybridanleihe abgeschlossen (CH0417376XXX)

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Zürich (pta000/21.09.2026/07:00 UTC+2)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Peach Property Group AG, eine Immobiliengesellschaft mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat das von ihr durchgeführte öffentliche Rückkaufangebot (Tender Offer) für die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe PEA231 (ISIN: CH0417376XXX) abgeschlossen.

• Der von der Gesellschaft zur Rückzahlung akzeptierte Gesamtnennbetrag beläuft sich auf CHF 4,651,000. • Der individuelle Kaufpreis im Rahmen des <> (individuelles Preiszuteilungsverfahren; unmodified ReverseDutch Auction) liegt zwischen 102 % und 107 % des Nennwerts der Hybridanleihe, einschliesslich sämtlicheraufgelaufener und aufgeschobener Zinsen (accrued and deferred interest). Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei105.2 %. • Der ausstehende Gesamtnennbetrag reduziert sich um CHF 4,651,000 auf CHF 41,323,000.

Die Zahlung der Rückkaufsumme (inklusive aller aufgelaufenen und aufgeschobenen Zinsen (accrued and deferred interest)), an wirksam am Tender Offer teilnehmende Anleiheinvestoren ist für den 23. September 2026 vorgesehen.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

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Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789966800795 ]

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September 21, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)