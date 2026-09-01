Zürich - Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) lehnt die von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) verlangten Kapitalverschärfungen für die UBS ab. Doch immerhin weiche der Vorschlag weniger stark von internationalen Standards und der Praxis anderer Finanzplätze ab als die bundesrätliche Vorlage, teilte der Dachverband der Banken in der Schweiz am Montagabend mit. «Auch der Vorschlag der WAK-S bleibt ein Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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