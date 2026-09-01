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Symrise unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung seines Geschäfts mit Terpen-Inhaltsstoffen an Mutares SE & Co. KGaA



01.09.2026 / 07:38 CET/CEST

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Pressemitteilung

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Holzminden, 1. September 2026 Symrise unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung seines Geschäfts mit Terpen-Inhaltsstoffen an Mutares SE & Co. KGaA Positioniert AmeriTerpenes LLC unter der Eigentümerschaft von Mutares für langfristiges Wachstum

Treibt die ONE Symrise-Strategie durch kontinuierliches Portfoliomanagement voran

Sorgt für Rohstoffsicherheit, stärkt Kundenservice sowie die Geschäftsbeziehung zwischen Symrise und AmeriTerpenes

Die Symrise AG hat eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf von AmeriTerpenes LLC, ihrem Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen, an den internationalen Private-Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA geschlossen. Mit der Veräußerung schärft Symrise sein Portfolio und richtet seine Aufmerksamkeit im Rahmen der ONE Symrise-Strategie auf seine zentralen Wachstumsplattformen. Die Vereinbarung sichert Kontinuität für Kunden und schafft für AmeriTerpenes die Voraussetzungen, das Angebot an erneuerbaren Terpenen für Duft-, Geschmacks- und Industrieanwendungen mit einem strategisch fokussierten Eigentümer weiter auszubauen. AmeriTerpenes zählt zu den führenden Herstellern erneuerbarer Terpen-Inhaltsstoffe und beliefert von seinen US-Produktionsstandorten in Jacksonville, Florida, und Colonels Island, Georgia, Hersteller von Duft- & Geschmackstoffen sowie Industrieanwendungen. Terpen-Inhaltsstoffe spielen eine wichtige Rolle in Duft-, Aromen- und Industrie-Formulierungen für Kunden, die erneuerbare, zuverlässige und wirkungsvolle Lösungen suchen. Der in den vergangenen Monaten erfolgreich abgeschlossene operative Carve-out schafft eine solide Grundlage dafür, dass das Unternehmen seine Entwicklung mit dem neuen Eigentümer fortsetzt. Mit der Veräußerung schärft Symrise sein Portfolio weiter und richtet seine Geschäftsfelder verstärkt auf seine zentralen Wachstumsplattformen aus. Zugleich zahlt die Transaktion auf das langfristige Ziel des Unternehmens ein, innerhalb seiner ONE Symrise-Strategie nachhaltig profitabel zu wachsen, operative Exzellenz zu erreichen und Kapital gezielt einzusetzen. Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, erklärt: "Diese Transaktion illustriert, wie wir Symrise mit konsequentem Portfoliomanagement aktiv für die Zukunft aufstellen. AmeriTerpenes ist ein starkes Unternehmen mit hervorragenden Mitarbeitenden, langjährigen Kundenbeziehungen und differenzierten Produktionskapazitäten. Mit Mutares haben wir einen erfahrenen Eigentümer gefunden, der bei Corporate Carve-outs eine überzeugende operative Erfolgsbilanz besitzt und AmeriTerpenes auf seinem weiteren Weg wirkungsvoll unterstützen kann. Auf Basis der im Zuge der Transaktion geschlossenen strategischen Vereinbarungen werden wir unsere Zusammenarbeit mit AmeriTerpenes und Mutares als neuem Eigentümer fortsetzen." Mit der Übernahme von AmeriTerpenes investiert Mutares in seine Plattform im Segment Chemicals & Materials und die Präsenz des Konzerns auf dem strategisch wichtigen US-Markt. Johannes Laumann, CIO von Mutares, erklärt: "Mit dieser Transaktion ergänzen wir unser Segment Chemicals & Materials um eine starke Plattform und bauen zugleich unsere Präsenz auf dem US-Markt aus. Mit dieser Ausgliederung eines Unternehmensbereichs erwerben wir genau die Art von Geschäftsausgründung, auf die unser Investitionsansatz abzielt. Die Transaktion unterstützt unsere Wachstumsstrategie für das Segment und den US-Markt." Symrise und Mutares wollen den Übergang reibungslos gestalten, den kontinuierlichen Geschäftsbetrieb, hervorragenden Kundenservice sowie stabile Beziehungen zu Kunden und Lieferanten sicherstellen. Nach Abschluss der Transaktion führen Symrise und AmeriTerpenes ihre langjährige Geschäftsbeziehung fort. Die geschlossenen Liefervereinbarungen sichern den langfristigen Zugang zu erneuerbaren, terpenbasierten Rohstoffen und schaffen eine dauerhafte Industriepartnerschaft, die die künftigen Wachstumspläne beider Unternehmen unterstützt. Die Unterzeichnung und der Abschluss der Transaktion erfolgten gleichzeitig. Beide Parteien haben vereinbart, die finanziellen Einzelheiten der Transaktion vertraulich zu behandeln. Symrise erwartet infolge der Transaktion einen nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieser wird sich auf den Jahresabschluss 2026 von Symrise auswirken. Symrise wurde von Stifel als Finanzberater, Alvarez & Marsal als Berater für den Carve-out und die Vendor Due Diligence sowie Troutman Pepper Locke als Rechtsberater beraten. Über Mutares Die Mutares SE & Co. KGaA mit Sitz in München (www.mutares.com) ist eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft. Sie unterhält Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien. Mutares erwirbt Unternehmen in Umbruchsituationen mit erheblichem operativem Verbesserungspotenzial, stabilisiert und positioniert sie neu und veräußert sie anschließend weiter. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindestdividendenpolitik. Die Aktien von Mutares SE & Co. KGaA werden am regulierten Markt der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und sind im Börsenindex SDAX enthalten. Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Geschmack- und Duftstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. € im Geschäftsjahr 2025 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien sowie in Nord- und in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more… www.symrise.com Kontakt Medien: Christina Witter

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