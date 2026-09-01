The following instruments on XETRA do have their first trading 01.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.09.2026
Aktien
1 VGG863021256 SWVL Holdings Corp.
2 KYG594672027 Chaince Digital Holdings Inc.
3 AU0000171415 E79 Gold Mines Ltd.
4 CA71719L1067 PharmAla Biotech Holdings Inc.
5 CA7594021007 Reklaim Ltd. Kanada
6 US63008J8760 ENvue Medical Inc.
7 DE000A41YH12 Delivery Hero SE z.Verk.
Anleihen
1 XS3480669XXX GSK Capital B.V.
2 XS3480671XXX GSK Capital B.V.
3 XS3487853XXX Coöperatieve Rabobank U.A.
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 XS3385597XXX Glencore Capital Finance DAC
8 XS3480671XXX GSK Capital B.V.
9 IT0005729XXX Italien, Republik
10 IT0005729XXX Italien, Republik
11 XS3480671XXX GSK Capital B.V.
12 XS3444075XXX Piraeus Bank S.A.
13 US91282CRXXX United States of America
14 US91282CRXXX United States of America
15 US91282CRXXX United States of America
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.09.2026
Aktien
1 VGG863021256 SWVL Holdings Corp.
2 KYG594672027 Chaince Digital Holdings Inc.
3 AU0000171415 E79 Gold Mines Ltd.
4 CA71719L1067 PharmAla Biotech Holdings Inc.
5 CA7594021007 Reklaim Ltd. Kanada
6 US63008J8760 ENvue Medical Inc.
7 DE000A41YH12 Delivery Hero SE z.Verk.
Anleihen
1 XS3480669XXX GSK Capital B.V.
2 XS3480671XXX GSK Capital B.V.
3 XS3487853XXX Coöperatieve Rabobank U.A.
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 XS3385597XXX Glencore Capital Finance DAC
8 XS3480671XXX GSK Capital B.V.
9 IT0005729XXX Italien, Republik
10 IT0005729XXX Italien, Republik
11 XS3480671XXX GSK Capital B.V.
12 XS3444075XXX Piraeus Bank S.A.
13 US91282CRXXX United States of America
14 US91282CRXXX United States of America
15 US91282CRXXX United States of America
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