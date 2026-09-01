"Kein Krieg" steht auf den Plakaten, die derzeit die Schweiz überziehen wie ein schlecht aufgetragener Zuckerguss. Daneben die Friedenstaube, manchmal noch die Schweiz oder Helvetia, die vor einem KI-generierten Alpenpanorama steht. Kein Krieg, JA zur Schweizer Neutralität, wer will das nicht. Doch was ändert die Initiative tatsächlich am Status quo? Ein Blick auf die Details wirft Fragen auf und offenbart, was auf den Plakaten nicht geschrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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