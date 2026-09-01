OXFORD, England, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Intelligence (GWI) hat EuroWIN - European Wastewater Investment Navigator - auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die den fragmentierten europäischen Abwassermarkt transparent macht und gezielt rentable Investitionschancen aufzeigt.

Die überarbeitete EU-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser ist eine der bedeutendsten Veränderungen der Investitionslandschaft seit einer Generation. Strengere Anforderungen an die Abwasserbehandlung, einschließlich einer vierten Reinigungsstufe zur Entfernung von Mikroschadstoffen, zwingen Wasserversorger zum Umdenken bei Planung, Finanzierung und Beschaffung. Die entscheidende Frage ist, wie sich diese Anforderungen auf konkrete Projekte, Beschaffungsmaßnahmen und den Technologiebedarf auswirken und welche Versorgungsunternehmen und Märkte als Erste handeln werden.

EuroWIN nimmt Ihnen die Arbeit ab. EuroWIN deckt 30 EU- und EWR-Märkte sowie 26 Sprachen ab und führt Informationen aus den Bereichen Regulierung, Investitionen, Beschaffung und Technologien zu einem klaren, detaillierten und übersichtlichen Gesamtbild zusammen. Derzeit erfasst die Plattform mehr als 27.000 Projekte, 400 Versorger, 45.000 Ausschreibungen und geplante Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Die Plattform vereint sechs zentrale Datensätze in einer einzigen durchsuchbaren Ansicht: Vorschriften, Anlagen, Projekte, Versorger, Ausschreibungen und Unternehmen. Insgesamt lässt sich daraus erkennen, wo die Nachfrage steigt, wo neue Projekte entstehen und worauf sich Vertriebsteams konzentrieren sollten. Basierend auf der jahrzehntelangen, bewährten Marktexpertise von GWI strukturieren, prüfen und interpretieren unsere internen Analysten die Daten und verknüpfen sie mit individuell anpassbaren Marktanalysen und Wettbewerbsinformationen. So können Teams die Signale erkennen, die wirklich relevant sind.

EuroWIN wurde für Teams entwickelt, die entscheiden müssen, wo sie im europäischen Abwassersektor ihre Schwerpunkte setzen und wie sie im Wettbewerb bestehen und wachsen können. Die Plattform unterstützt sie in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Marktstrategie, Wettbewerbsanalyse sowie bei der Ausrichtung auf Technologien und Anwendungsbereiche. Das Ergebnis ist eine Plattform, die es Teams ermöglicht, in einem sich ständig wandelnden Markt einen Schritt voraus zu sein und genau die Gelegenheiten aufzuspüren, auf die es ankommt.

Entdecken Sie die Plattform oder buchen Sie direkt eine Demo unter www.gwieurowin.com . Allgemeine Anfragen richten Sie bitte an: rebekah.donald@globalwaterintel.com .

Über Global Water Intelligence

Global Water Intelligence (GWI) ist das führende Unternehmen für Marktinformationen und Veranstaltungen für die internationale Wasserwirtschaft. Seit 25 Jahren richten wir unser Unternehmen darauf aus, als vertrauensvolle Schnittstelle zwischen unseren Kunden und ihren Märkten zu fungieren und ihnen wertvolle Marktinformationen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, fundierte strategische Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen. Wir decken kommunale Märkte und sämtliche Industriesektoren sowie die Bereiche Technologie, Finanzen und Wirtschaft ab.

KONTAKT: George Daniel UNTERNEHMEN: Global Water Intelligence E-MAIL: George.Daniel@globalwaterintel.com WEB: https://www.gwieurowin.com