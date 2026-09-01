Bei Vonovia sieht es im Chart mittlerweile ziemlich ungemütlich aus. Die Aktie ist auf rund 19,30 € gefallen und hat dabei gleich mehrere Unterstützungen verloren. Operativ läuft es bei Deutschlands größtem Wohnungskonzern dagegen weiterhin ordentlich. Das Problem kommt gerade vor allem vom Anleihemarkt: Die Renditen steigen wieder und das trifft hoch verschuldete Immobilienkonzerne besonders hart. Steigende Renditen setzen Vonovia erneut unter Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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