Jahresumsatz von über 400 Mio. Euro erwartet Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihre positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Der Umsatz stieg leicht auf 157,4 Mio. Euro (H1 2025: 155,4 Mio. Euro), während das EBITDA mit 6,5 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (6,6 Mio. Euro) lag. Besonders stark entwickelte sich dabei das zweite Quartal mit einem Umsatz von 95,2 Mio. Euro (Vj. 88,4 Mio. Euro) und einem EBITDA von 4,4 Mio. Euro (Vj. 3,1 Mio. Euro). Parallel setzte DEAG ihre Buy-&-Build-Strategie fort in den ersten sechs Monaten des Jahres fort, u.a. erhöhte der Konzern seinen Anteil am EDM-Festival Airbeat One von 55 % auf 75 % und übernahm sämtliche Minderheitenanteile am Live-Event-Veranstalter Wizard Live. Zudem wurde eine Mehrheitsbeteiligung an der conneccted: Events & Live Marketing GmbH erworben. INFO: Der DEAG-Halbjahresbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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