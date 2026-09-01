Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 01-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 24th August 2026 to Friday 28^th August 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. Date of Ordinary shares Volume weighted Lowest price Highest price purchase purchased Average Price Paid paid (GBp) paid (GBp) (GBp) 24/08/2026 40,000 681.8672 675.5 687.0 25/08/2026 40,000 687.9633 682.5 693.5 26/08/2026 30,000 697.1312 695.0 699.0 27/08/2026 7,424 694.8555 692.5 697.0
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 16,365,816 and the total number of voting rights in the Company is 172,680,634.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 24/08/2026 328 678.50 16:19:12 00082435272TRLO0 XLON 24/08/2026 205 679.00 16:18:05 00082435168TRLO0 XLON 24/08/2026 334 679.00 16:18:05 00082435167TRLO0 XLON 24/08/2026 662 678.50 16:15:00 00082434970TRLO0 XLON 24/08/2026 651 677.50 16:03:21 00082434267TRLO0 XLON 24/08/2026 304 679.00 15:58:37 00082434028TRLO0 XLON 24/08/2026 429 679.00 15:58:37 00082434027TRLO0 XLON 24/08/2026 595 679.50 15:58:04 00082433994TRLO0 XLON 24/08/2026 595 679.00 15:52:50 00082433715TRLO0 XLON 24/08/2026 643 679.50 15:49:44 00082433640TRLO0 XLON 24/08/2026 730 679.50 15:47:10 00082433532TRLO0 XLON 24/08/2026 307 680.00 15:47:10 00082433531TRLO0 XLON 24/08/2026 18 679.50 15:47:10 00082433530TRLO0 XLON 24/08/2026 350 679.00 15:38:08 00082433308TRLO0 XLON 24/08/2026 283 679.00 15:38:08 00082433307TRLO0 XLON 24/08/2026 661 679.00 15:36:49 00082433252TRLO0 XLON 24/08/2026 652 677.00 15:17:45 00082432548TRLO0 XLON 24/08/2026 281 676.50 15:02:57 00082431752TRLO0 XLON 24/08/2026 646 677.50 14:59:20 00082431593TRLO0 XLON 24/08/2026 651 678.00 14:58:17 00082431554TRLO0 XLON 24/08/2026 661 678.00 14:58:17 00082431553TRLO0 XLON 24/08/2026 605 678.50 14:52:00 00082431219TRLO0 XLON 24/08/2026 210 677.50 14:44:31 00082430662TRLO0 XLON 24/08/2026 718 677.50 13:55:16 00082429044TRLO0 XLON 24/08/2026 695 675.50 13:33:03 00082428493TRLO0 XLON 24/08/2026 307 677.50 13:27:04 00082428277TRLO0 XLON 24/08/2026 133 677.50 13:27:04 00082428276TRLO0 XLON 24/08/2026 51 678.50 13:22:53 00082428213TRLO0 XLON 24/08/2026 140 678.50 13:22:53 00082428212TRLO0 XLON 24/08/2026 550 679.00 13:04:39 00082427913TRLO0 XLON 24/08/2026 690 680.00 12:53:56 00082427789TRLO0 XLON 24/08/2026 838 680.50 12:34:22 00082427514TRLO0 XLON 24/08/2026 645 681.00 12:34:21 00082427513TRLO0 XLON 24/08/2026 646 681.00 12:26:20 00082427356TRLO0 XLON 24/08/2026 682 681.00 12:26:19 00082427355TRLO0 XLON 24/08/2026 727 681.00 12:26:19 00082427354TRLO0 XLON 24/08/2026 951 681.00 12:25:56 00082427352TRLO0 XLON 24/08/2026 92 680.50 11:59:04 00082426826TRLO0 XLON 24/08/2026 36 680.50 11:59:04 00082426825TRLO0 XLON 24/08/2026 19 680.50 11:59:04 00082426824TRLO0 XLON 24/08/2026 615 679.50 11:37:36 00082426366TRLO0 XLON 24/08/2026 623 681.00 11:18:40 00082426083TRLO0 XLON 24/08/2026 649 680.50 11:06:46 00082425891TRLO0 XLON 24/08/2026 616 681.00 11:00:22 00082425819TRLO0 XLON 24/08/2026 479 680.50 10:13:14 00082425145TRLO0 XLON 24/08/2026 179 680.50 10:13:14 00082425144TRLO0 XLON 24/08/2026 708 683.00 09:49:53 00082424607TRLO0 XLON 24/08/2026 605 685.00 09:21:34 00082423972TRLO0 XLON 24/08/2026 10000 685.00 09:11:35 00082423717TRLO0 XLON 24/08/2026 620 684.00 09:04:46 00082423433TRLO0 XLON 24/08/2026 767 685.00 09:00:07 00082423336TRLO0 XLON 24/08/2026 704 686.00 08:53:55 00082423199TRLO0 XLON 24/08/2026 628 687.00 08:30:30 00082422675TRLO0 XLON 24/08/2026 693 687.00 08:30:30 00082422676TRLO0 XLON 24/08/2026 266 687.00 08:17:57 00082422372TRLO0 XLON 24/08/2026 407 687.00 08:17:57 00082422373TRLO0 XLON 24/08/2026 728 685.50 08:17:57 00082422374TRLO0 XLON 24/08/2026 600 684.50 08:16:07 00082422338TRLO0 XLON 24/08/2026 629 684.00 08:15:39 00082422313TRLO0 XLON 24/08/2026 616 684.00 08:15:39 00082422312TRLO0 XLON 24/08/2026 147 682.50 08:04:31 00082421959TRLO0 XLON 25/08/2026 221 693.00 16:20:41 00082455426TRLO0 XLON 25/08/2026 646 693.00 16:20:41 00082455425TRLO0 XLON 25/08/2026 214 691.50 16:16:00 00082455178TRLO0 XLON 25/08/2026 63 691.50 16:15:50 00082455169TRLO0 XLON 25/08/2026 229 691.50 16:15:50 00082455168TRLO0 XLON 25/08/2026 84 691.50 16:11:00 00082454866TRLO0 XLON 25/08/2026 552 691.50 16:11:00 00082454865TRLO0 XLON 25/08/2026 290 691.50 16:07:19 00082454546TRLO0 XLON 25/08/2026 236 691.50 16:07:19 00082454545TRLO0 XLON 25/08/2026 733 690.50 16:06:00 00082454491TRLO0 XLON 25/08/2026 437 691.50 16:02:00 00082454279TRLO0 XLON 25/08/2026 234 691.50 16:02:00 00082454278TRLO0 XLON 25/08/2026 708 692.50 15:47:45 00082453671TRLO0 XLON 25/08/2026 73 693.00 15:39:10 00082453242TRLO0 XLON 25/08/2026 529 693.00 15:39:10 00082453241TRLO0 XLON 25/08/2026 695 693.50 15:16:34 00082452044TRLO0 XLON 25/08/2026 840 687.00 15:04:23 00082451163TRLO0 XLON 25/08/2026 642 687.00 15:03:28 00082451060TRLO0 XLON 25/08/2026 706 687.00 15:01:20 00082450962TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
25/08/2026 152 684.00 14:46:00 00082450311TRLO0 XLON 25/08/2026 440 684.00 14:46:00 00082450310TRLO0 XLON 25/08/2026 612 684.00 14:43:52 00082450251TRLO0 XLON 25/08/2026 301 683.00 14:36:45 00082449832TRLO0 XLON 25/08/2026 320 683.00 14:35:45 00082449761TRLO0 XLON 25/08/2026 306 683.00 14:35:45 00082449760TRLO0 XLON 25/08/2026 125 683.00 14:35:45 00082449759TRLO0 XLON 25/08/2026 319 683.00 14:35:42 00082449758TRLO0 XLON 25/08/2026 981 683.00 14:35:42 00082449757TRLO0 XLON 25/08/2026 649 682.50 14:30:28 00082449348TRLO0 XLON 25/08/2026 657 682.50 14:20:28 00082448865TRLO0 XLON 25/08/2026 636 682.50 14:20:28 00082448864TRLO0 XLON 25/08/2026 690 683.00 14:06:39 00082448378TRLO0 XLON 25/08/2026 2 683.50 14:06:39 00082448377TRLO0 XLON 25/08/2026 181 683.50 14:06:39 00082448376TRLO0 XLON 25/08/2026 213 683.50 14:06:39 00082448375TRLO0 XLON 25/08/2026 189 683.50 14:06:39 00082448374TRLO0 XLON 25/08/2026 203 685.50 14:02:20 00082448175TRLO0 XLON 25/08/2026 51 685.50 14:02:20 00082448174TRLO0 XLON 25/08/2026 156 685.50 14:02:20 00082448173TRLO0 XLON 25/08/2026 690 685.50 13:47:20 00082447778TRLO0 XLON 25/08/2026 626 686.00 13:44:30 00082447562TRLO0 XLON 25/08/2026 451 686.00 13:44:30 00082447561TRLO0 XLON 25/08/2026 151 686.00 13:43:52 00082447542TRLO0 XLON 25/08/2026 151 685.50 13:39:45 00082447427TRLO0 XLON 25/08/2026 816 686.00 13:21:07 00082446640TRLO0 XLON 25/08/2026 637 686.50 13:11:51 00082446175TRLO0 XLON 25/08/2026 165 687.00 13:07:04 00082446057TRLO0 XLON 25/08/2026 300 687.00 13:07:04 00082446056TRLO0 XLON 25/08/2026 597 687.50 12:52:52 00082445689TRLO0 XLON 25/08/2026 594 687.00 12:33:31 00082445129TRLO0 XLON 25/08/2026 613 688.00 12:28:05 00082444966TRLO0 XLON 25/08/2026 84 688.50 12:18:09 00082444686TRLO0 XLON 25/08/2026 473 688.50 12:18:09 00082444685TRLO0 XLON 25/08/2026 115 688.50 12:18:09 00082444684TRLO0 XLON 25/08/2026 43 688.50 12:18:09 00082444683TRLO0 XLON 25/08/2026 287 688.50 12:18:09 00082444682TRLO0 XLON 25/08/2026 59 689.00 12:07:13 00082444382TRLO0 XLON 25/08/2026 34 689.00 12:07:13 00082444381TRLO0 XLON 25/08/2026 625 688.50 12:05:02 00082444329TRLO0 XLON 25/08/2026 622 688.50 11:56:52 00082444159TRLO0 XLON 25/08/2026 627 689.50 11:28:32 00082443524TRLO0 XLON 25/08/2026 303 689.50 11:26:50 00082443491TRLO0 XLON 25/08/2026 192 689.50 11:26:04 00082443468TRLO0 XLON 25/08/2026 135 689.50 11:25:59 00082443464TRLO0 XLON 25/08/2026 455 689.50 11:25:59 00082443463TRLO0 XLON 25/08/2026 665 690.00 11:25:58 00082443460TRLO0 XLON 25/08/2026 248 689.50 11:23:55 00082443364TRLO0 XLON 25/08/2026 671 689.00 11:19:23 00082443266TRLO0 XLON 25/08/2026 593 689.00 11:19:23 00082443265TRLO0 XLON 25/08/2026 702 689.50 10:56:03 00082442762TRLO0 XLON 25/08/2026 666 690.00 10:45:09 00082442308TRLO0 XLON 25/08/2026 623 690.00 10:45:09 00082442307TRLO0 XLON 25/08/2026 630 690.50 10:38:46 00082442178TRLO0 XLON 25/08/2026 685 690.00 10:37:34 00082442137TRLO0 XLON 25/08/2026 256 690.00 10:37:32 00082442134TRLO0 XLON 25/08/2026 674 688.50 10:23:00 00082441565TRLO0 XLON 25/08/2026 672 689.00 10:05:20 00082440924TRLO0 XLON 25/08/2026 659 689.00 10:05:20 00082440923TRLO0 XLON 25/08/2026 633 689.00 09:48:06 00082440426TRLO0 XLON 25/08/2026 624 687.50 09:16:38 00082439118TRLO0 XLON 25/08/2026 628 688.00 09:16:38 00082439117TRLO0 XLON 25/08/2026 618 687.00 09:07:02 00082438811TRLO0 XLON 25/08/2026 154 687.00 09:07:02 00082438810TRLO0 XLON 25/08/2026 731 689.50 08:59:41 00082438538TRLO0 XLON 25/08/2026 731 690.00 08:59:41 00082438537TRLO0 XLON 25/08/2026 920 688.50 08:55:41 00082438434TRLO0 XLON 25/08/2026 324 688.00 08:46:48 00082438069TRLO0 XLON 25/08/2026 303 688.00 08:46:48 00082438068TRLO0 XLON 25/08/2026 112 687.00 08:45:20 00082438010TRLO0 XLON 25/08/2026 724 688.50 08:30:03 00082437534TRLO0 XLON 25/08/2026 594 689.50 08:27:45 00082437479TRLO0 XLON 26/08/2026 627 695.00 16:16:40 00082482717TRLO0 XLON 26/08/2026 770 695.00 08:24:19 00082457687TRLO0 XLON 26/08/2026 706 695.00 08:24:19 00082457688TRLO0 XLON 26/08/2026 76 695.00 08:34:00 00082458336TRLO0 XLON 26/08/2026 76 695.00 08:34:00 00082458337TRLO0 XLON 26/08/2026 514 695.00 08:34:00 00082458338TRLO0 XLON 26/08/2026 669 695.00 08:44:07 00082458669TRLO0 XLON 26/08/2026 636 695.00 08:44:07 00082458670TRLO0 XLON 26/08/2026 742 695.00 08:44:07 00082458671TRLO0 XLON 26/08/2026 997 699.00 14:26:39 00082470466TRLO0 XLON 26/08/2026 695 699.00 14:26:39 00082470467TRLO0 XLON 26/08/2026 740 699.00 14:26:39 00082470468TRLO0 XLON 26/08/2026 673 699.00 14:26:39 00082470469TRLO0 XLON 26/08/2026 667 699.00 14:26:39 00082470470TRLO0 XLON 26/08/2026 716 699.00 14:26:39 00082470471TRLO0 XLON 26/08/2026 757 699.00 14:26:39 00082470472TRLO0 XLON 26/08/2026 638 699.00 14:26:39 00082470473TRLO0 XLON 26/08/2026 1208 699.00 14:26:39 00082470474TRLO0 XLON 26/08/2026 708 699.00 14:26:39 00082470475TRLO0 XLON 26/08/2026 683 699.00 14:26:39 00082470476TRLO0 XLON 26/08/2026 374 699.00 14:26:39 00082470477TRLO0 XLON 26/08/2026 502 699.00 14:26:39 00082470478TRLO0 XLON 26/08/2026 666 699.00 14:30:52 00082471012TRLO0 XLON 26/08/2026 661 698.00 14:35:34 00082471651TRLO0 XLON 26/08/2026 743 698.00 14:42:41 00082472016TRLO0 XLON 26/08/2026 683 698.00 14:52:52 00082473338TRLO0 XLON 26/08/2026 701 698.50 15:12:06 00082475268TRLO0 XLON 26/08/2026 763 698.00 15:13:01 00082475339TRLO0 XLON 26/08/2026 701 698.00 15:13:01 00082475340TRLO0 XLON 26/08/2026 794 696.50 15:16:09 00082475662TRLO0 XLON 26/08/2026 661 697.50 15:22:39 00082476676TRLO0 XLON 26/08/2026 544 697.00 15:34:27 00082478069TRLO0 XLON 26/08/2026 218 697.00 15:34:27 00082478070TRLO0 XLON 26/08/2026 727 697.00 15:35:51 00082478180TRLO0 XLON 26/08/2026 680 696.00 15:39:05 00082478323TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -3-
26/08/2026 693 696.00 15:39:05 00082478324TRLO0 XLON 26/08/2026 638 695.50 15:41:11 00082478516TRLO0 XLON 26/08/2026 714 695.50 15:43:28 00082478615TRLO0 XLON 26/08/2026 315 695.00 15:45:09 00082478732TRLO0 XLON 26/08/2026 416 695.00 15:45:10 00082478733TRLO0 XLON 26/08/2026 232 695.00 15:45:10 00082478734TRLO0 XLON 26/08/2026 752 695.50 15:54:19 00082479251TRLO0 XLON 26/08/2026 649 696.00 15:59:38 00082479812TRLO0 XLON 26/08/2026 649 695.50 15:59:38 00082479813TRLO0 XLON 26/08/2026 779 696.50 16:04:20 00082480357TRLO0 XLON 26/08/2026 4 696.50 16:07:05 00082481052TRLO0 XLON 26/08/2026 643 695.50 16:10:06 00082481456TRLO0 XLON 26/08/2026 37 695.50 16:10:06 00082481457TRLO0 XLON 26/08/2026 394 695.00 16:13:20 00082481992TRLO0 XLON 26/08/2026 369 695.00 16:13:20 00082481993TRLO0 XLON 27/08/2026 2 695.00 11:08:28 00082492890TRLO0 XLON 27/08/2026 17 695.00 11:08:28 00082492889TRLO0 XLON 27/08/2026 2 695.00 11:08:28 00082492888TRLO0 XLON 27/08/2026 323 697.00 11:08:20 00082492874TRLO0 XLON 27/08/2026 407 697.00 11:08:20 00082492873TRLO0 XLON 27/08/2026 687 696.00 11:07:41 00082492840TRLO0 XLON 27/08/2026 1784 696.00 11:07:41 00082492839TRLO0 XLON 27/08/2026 654 696.00 11:07:41 00082492838TRLO0 XLON 27/08/2026 730 696.00 11:07:41 00082492837TRLO0 XLON 27/08/2026 647 692.50 10:15:32 00082491477TRLO0 XLON 27/08/2026 657 692.50 09:49:02 00082490271TRLO0 XLON 27/08/2026 657 693.50 09:49:02 00082490270TRLO0 XLON 27/08/2026 857 692.50 08:51:34 00082487723TRLO0 XLON
Enquiries
Molten Ventures plc +44 (0)20 7931 8800 Gareth Faith (Company Secretary) cosec@molten.vc Deutsche Numis +44 (0)20 7260 1000 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Joshua Hughes Liam Kingsmill Berenberg +44 (0)20 3207 7800 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Ben Wright Harry Nicholas Mark Whitmore Sodali & Co +44 (0)7889 297 217 Public relations molten@sodali.com Elly Williamson Sam Austrums
Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BY7QYJ50 Category Code: POS TIDM: GROW LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10 Sequence No.: 441411 EQS News ID: 2390600 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)