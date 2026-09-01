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Dienstag, 01.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
31.08.26 | 14:54
8,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,2508,45008:42
8,3008,40007:30
Dow Jones News
01.09.2026 08:33 Uhr
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Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3-

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
01-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 24th August 2026 to Friday 28^th August 2026, 
Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf 
of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the 
table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid  paid (GBp)  paid (GBp) 
                 (GBp) 
24/08/2026             40,000 681.8672       675.5    687.0 
25/08/2026             40,000 687.9633       682.5    693.5 
26/08/2026             30,000 697.1312       695.0    699.0 
27/08/2026               7,424 694.8555       692.5    697.0

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 16,365,816 and the total number of voting rights in the Company is 172,680,634.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
24/08/2026  328         678.50     16:19:12     00082435272TRLO0 XLON 
24/08/2026  205         679.00     16:18:05     00082435168TRLO0 XLON 
24/08/2026  334         679.00     16:18:05     00082435167TRLO0 XLON 
24/08/2026  662         678.50     16:15:00     00082434970TRLO0 XLON 
24/08/2026  651         677.50     16:03:21     00082434267TRLO0 XLON 
24/08/2026  304         679.00     15:58:37     00082434028TRLO0 XLON 
24/08/2026  429         679.00     15:58:37     00082434027TRLO0 XLON 
24/08/2026  595         679.50     15:58:04     00082433994TRLO0 XLON 
24/08/2026  595         679.00     15:52:50     00082433715TRLO0 XLON 
24/08/2026  643         679.50     15:49:44     00082433640TRLO0 XLON 
24/08/2026  730         679.50     15:47:10     00082433532TRLO0 XLON 
24/08/2026  307         680.00     15:47:10     00082433531TRLO0 XLON 
24/08/2026  18          679.50     15:47:10     00082433530TRLO0 XLON 
24/08/2026  350         679.00     15:38:08     00082433308TRLO0 XLON 
24/08/2026  283         679.00     15:38:08     00082433307TRLO0 XLON 
24/08/2026  661         679.00     15:36:49     00082433252TRLO0 XLON 
24/08/2026  652         677.00     15:17:45     00082432548TRLO0 XLON 
24/08/2026  281         676.50     15:02:57     00082431752TRLO0 XLON 
24/08/2026  646         677.50     14:59:20     00082431593TRLO0 XLON 
24/08/2026  651         678.00     14:58:17     00082431554TRLO0 XLON 
24/08/2026  661         678.00     14:58:17     00082431553TRLO0 XLON 
24/08/2026  605         678.50     14:52:00     00082431219TRLO0 XLON 
24/08/2026  210         677.50     14:44:31     00082430662TRLO0 XLON 
24/08/2026  718         677.50     13:55:16     00082429044TRLO0 XLON 
24/08/2026  695         675.50     13:33:03     00082428493TRLO0 XLON 
24/08/2026  307         677.50     13:27:04     00082428277TRLO0 XLON 
24/08/2026  133         677.50     13:27:04     00082428276TRLO0 XLON 
24/08/2026  51          678.50     13:22:53     00082428213TRLO0 XLON 
24/08/2026  140         678.50     13:22:53     00082428212TRLO0 XLON 
24/08/2026  550         679.00     13:04:39     00082427913TRLO0 XLON 
24/08/2026  690         680.00     12:53:56     00082427789TRLO0 XLON 
24/08/2026  838         680.50     12:34:22     00082427514TRLO0 XLON 
24/08/2026  645         681.00     12:34:21     00082427513TRLO0 XLON 
24/08/2026  646         681.00     12:26:20     00082427356TRLO0 XLON 
24/08/2026  682         681.00     12:26:19     00082427355TRLO0 XLON 
24/08/2026  727         681.00     12:26:19     00082427354TRLO0 XLON 
24/08/2026  951         681.00     12:25:56     00082427352TRLO0 XLON 
24/08/2026  92          680.50     11:59:04     00082426826TRLO0 XLON 
24/08/2026  36          680.50     11:59:04     00082426825TRLO0 XLON 
24/08/2026  19          680.50     11:59:04     00082426824TRLO0 XLON 
24/08/2026  615         679.50     11:37:36     00082426366TRLO0 XLON 
24/08/2026  623         681.00     11:18:40     00082426083TRLO0 XLON 
24/08/2026  649         680.50     11:06:46     00082425891TRLO0 XLON 
24/08/2026  616         681.00     11:00:22     00082425819TRLO0 XLON 
24/08/2026  479         680.50     10:13:14     00082425145TRLO0 XLON 
24/08/2026  179         680.50     10:13:14     00082425144TRLO0 XLON 
24/08/2026  708         683.00     09:49:53     00082424607TRLO0 XLON 
24/08/2026  605         685.00     09:21:34     00082423972TRLO0 XLON 
24/08/2026  10000        685.00     09:11:35     00082423717TRLO0 XLON 
24/08/2026  620         684.00     09:04:46     00082423433TRLO0 XLON 
24/08/2026  767         685.00     09:00:07     00082423336TRLO0 XLON 
24/08/2026  704         686.00     08:53:55     00082423199TRLO0 XLON 
24/08/2026  628         687.00     08:30:30     00082422675TRLO0 XLON 
24/08/2026  693         687.00     08:30:30     00082422676TRLO0 XLON 
24/08/2026  266         687.00     08:17:57     00082422372TRLO0 XLON 
24/08/2026  407         687.00     08:17:57     00082422373TRLO0 XLON 
24/08/2026  728         685.50     08:17:57     00082422374TRLO0 XLON 
24/08/2026  600         684.50     08:16:07     00082422338TRLO0 XLON 
24/08/2026  629         684.00     08:15:39     00082422313TRLO0 XLON 
24/08/2026  616         684.00     08:15:39     00082422312TRLO0 XLON 
24/08/2026  147         682.50     08:04:31     00082421959TRLO0 XLON 
25/08/2026  221         693.00     16:20:41     00082455426TRLO0 XLON 
25/08/2026  646         693.00     16:20:41     00082455425TRLO0 XLON 
25/08/2026  214         691.50     16:16:00     00082455178TRLO0 XLON 
25/08/2026  63          691.50     16:15:50     00082455169TRLO0 XLON 
25/08/2026  229         691.50     16:15:50     00082455168TRLO0 XLON 
25/08/2026  84          691.50     16:11:00     00082454866TRLO0 XLON 
25/08/2026  552         691.50     16:11:00     00082454865TRLO0 XLON 
25/08/2026  290         691.50     16:07:19     00082454546TRLO0 XLON 
25/08/2026  236         691.50     16:07:19     00082454545TRLO0 XLON 
25/08/2026  733         690.50     16:06:00     00082454491TRLO0 XLON 
25/08/2026  437         691.50     16:02:00     00082454279TRLO0 XLON 
25/08/2026  234         691.50     16:02:00     00082454278TRLO0 XLON 
25/08/2026  708         692.50     15:47:45     00082453671TRLO0 XLON 
25/08/2026  73          693.00     15:39:10     00082453242TRLO0 XLON 
25/08/2026  529         693.00     15:39:10     00082453241TRLO0 XLON 
25/08/2026  695         693.50     15:16:34     00082452044TRLO0 XLON 
25/08/2026  840         687.00     15:04:23     00082451163TRLO0 XLON 
25/08/2026  642         687.00     15:03:28     00082451060TRLO0 XLON 
25/08/2026  706         687.00     15:01:20     00082450962TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -2- 

25/08/2026  152         684.00     14:46:00     00082450311TRLO0 XLON 
25/08/2026  440         684.00     14:46:00     00082450310TRLO0 XLON 
25/08/2026  612         684.00     14:43:52     00082450251TRLO0 XLON 
25/08/2026  301         683.00     14:36:45     00082449832TRLO0 XLON 
25/08/2026  320         683.00     14:35:45     00082449761TRLO0 XLON 
25/08/2026  306         683.00     14:35:45     00082449760TRLO0 XLON 
25/08/2026  125         683.00     14:35:45     00082449759TRLO0 XLON 
25/08/2026  319         683.00     14:35:42     00082449758TRLO0 XLON 
25/08/2026  981         683.00     14:35:42     00082449757TRLO0 XLON 
25/08/2026  649         682.50     14:30:28     00082449348TRLO0 XLON 
25/08/2026  657         682.50     14:20:28     00082448865TRLO0 XLON 
25/08/2026  636         682.50     14:20:28     00082448864TRLO0 XLON 
25/08/2026  690         683.00     14:06:39     00082448378TRLO0 XLON 
25/08/2026  2          683.50     14:06:39     00082448377TRLO0 XLON 
25/08/2026  181         683.50     14:06:39     00082448376TRLO0 XLON 
25/08/2026  213         683.50     14:06:39     00082448375TRLO0 XLON 
25/08/2026  189         683.50     14:06:39     00082448374TRLO0 XLON 
25/08/2026  203         685.50     14:02:20     00082448175TRLO0 XLON 
25/08/2026  51          685.50     14:02:20     00082448174TRLO0 XLON 
25/08/2026  156         685.50     14:02:20     00082448173TRLO0 XLON 
25/08/2026  690         685.50     13:47:20     00082447778TRLO0 XLON 
25/08/2026  626         686.00     13:44:30     00082447562TRLO0 XLON 
25/08/2026  451         686.00     13:44:30     00082447561TRLO0 XLON 
25/08/2026  151         686.00     13:43:52     00082447542TRLO0 XLON 
25/08/2026  151         685.50     13:39:45     00082447427TRLO0 XLON 
25/08/2026  816         686.00     13:21:07     00082446640TRLO0 XLON 
25/08/2026  637         686.50     13:11:51     00082446175TRLO0 XLON 
25/08/2026  165         687.00     13:07:04     00082446057TRLO0 XLON 
25/08/2026  300         687.00     13:07:04     00082446056TRLO0 XLON 
25/08/2026  597         687.50     12:52:52     00082445689TRLO0 XLON 
25/08/2026  594         687.00     12:33:31     00082445129TRLO0 XLON 
25/08/2026  613         688.00     12:28:05     00082444966TRLO0 XLON 
25/08/2026  84          688.50     12:18:09     00082444686TRLO0 XLON 
25/08/2026  473         688.50     12:18:09     00082444685TRLO0 XLON 
25/08/2026  115         688.50     12:18:09     00082444684TRLO0 XLON 
25/08/2026  43          688.50     12:18:09     00082444683TRLO0 XLON 
25/08/2026  287         688.50     12:18:09     00082444682TRLO0 XLON 
25/08/2026  59          689.00     12:07:13     00082444382TRLO0 XLON 
25/08/2026  34          689.00     12:07:13     00082444381TRLO0 XLON 
25/08/2026  625         688.50     12:05:02     00082444329TRLO0 XLON 
25/08/2026  622         688.50     11:56:52     00082444159TRLO0 XLON 
25/08/2026  627         689.50     11:28:32     00082443524TRLO0 XLON 
25/08/2026  303         689.50     11:26:50     00082443491TRLO0 XLON 
25/08/2026  192         689.50     11:26:04     00082443468TRLO0 XLON 
25/08/2026  135         689.50     11:25:59     00082443464TRLO0 XLON 
25/08/2026  455         689.50     11:25:59     00082443463TRLO0 XLON 
25/08/2026  665         690.00     11:25:58     00082443460TRLO0 XLON 
25/08/2026  248         689.50     11:23:55     00082443364TRLO0 XLON 
25/08/2026  671         689.00     11:19:23     00082443266TRLO0 XLON 
25/08/2026  593         689.00     11:19:23     00082443265TRLO0 XLON 
25/08/2026  702         689.50     10:56:03     00082442762TRLO0 XLON 
25/08/2026  666         690.00     10:45:09     00082442308TRLO0 XLON 
25/08/2026  623         690.00     10:45:09     00082442307TRLO0 XLON 
25/08/2026  630         690.50     10:38:46     00082442178TRLO0 XLON 
25/08/2026  685         690.00     10:37:34     00082442137TRLO0 XLON 
25/08/2026  256         690.00     10:37:32     00082442134TRLO0 XLON 
25/08/2026  674         688.50     10:23:00     00082441565TRLO0 XLON 
25/08/2026  672         689.00     10:05:20     00082440924TRLO0 XLON 
25/08/2026  659         689.00     10:05:20     00082440923TRLO0 XLON 
25/08/2026  633         689.00     09:48:06     00082440426TRLO0 XLON 
25/08/2026  624         687.50     09:16:38     00082439118TRLO0 XLON 
25/08/2026  628         688.00     09:16:38     00082439117TRLO0 XLON 
25/08/2026  618         687.00     09:07:02     00082438811TRLO0 XLON 
25/08/2026  154         687.00     09:07:02     00082438810TRLO0 XLON 
25/08/2026  731         689.50     08:59:41     00082438538TRLO0 XLON 
25/08/2026  731         690.00     08:59:41     00082438537TRLO0 XLON 
25/08/2026  920         688.50     08:55:41     00082438434TRLO0 XLON 
25/08/2026  324         688.00     08:46:48     00082438069TRLO0 XLON 
25/08/2026  303         688.00     08:46:48     00082438068TRLO0 XLON 
25/08/2026  112         687.00     08:45:20     00082438010TRLO0 XLON 
25/08/2026  724         688.50     08:30:03     00082437534TRLO0 XLON 
25/08/2026  594         689.50     08:27:45     00082437479TRLO0 XLON 
26/08/2026  627         695.00     16:16:40     00082482717TRLO0 XLON 
26/08/2026  770         695.00     08:24:19     00082457687TRLO0 XLON 
26/08/2026  706         695.00     08:24:19     00082457688TRLO0 XLON 
26/08/2026  76          695.00     08:34:00     00082458336TRLO0 XLON 
26/08/2026  76          695.00     08:34:00     00082458337TRLO0 XLON 
26/08/2026  514         695.00     08:34:00     00082458338TRLO0 XLON 
26/08/2026  669         695.00     08:44:07     00082458669TRLO0 XLON 
26/08/2026  636         695.00     08:44:07     00082458670TRLO0 XLON 
26/08/2026  742         695.00     08:44:07     00082458671TRLO0 XLON 
26/08/2026  997         699.00     14:26:39     00082470466TRLO0 XLON 
26/08/2026  695         699.00     14:26:39     00082470467TRLO0 XLON 
26/08/2026  740         699.00     14:26:39     00082470468TRLO0 XLON 
26/08/2026  673         699.00     14:26:39     00082470469TRLO0 XLON 
26/08/2026  667         699.00     14:26:39     00082470470TRLO0 XLON 
26/08/2026  716         699.00     14:26:39     00082470471TRLO0 XLON 
26/08/2026  757         699.00     14:26:39     00082470472TRLO0 XLON 
26/08/2026  638         699.00     14:26:39     00082470473TRLO0 XLON 
26/08/2026  1208         699.00     14:26:39     00082470474TRLO0 XLON 
26/08/2026  708         699.00     14:26:39     00082470475TRLO0 XLON 
26/08/2026  683         699.00     14:26:39     00082470476TRLO0 XLON 
26/08/2026  374         699.00     14:26:39     00082470477TRLO0 XLON 
26/08/2026  502         699.00     14:26:39     00082470478TRLO0 XLON 
26/08/2026  666         699.00     14:30:52     00082471012TRLO0 XLON 
26/08/2026  661         698.00     14:35:34     00082471651TRLO0 XLON 
26/08/2026  743         698.00     14:42:41     00082472016TRLO0 XLON 
26/08/2026  683         698.00     14:52:52     00082473338TRLO0 XLON 
26/08/2026  701         698.50     15:12:06     00082475268TRLO0 XLON 
26/08/2026  763         698.00     15:13:01     00082475339TRLO0 XLON 
26/08/2026  701         698.00     15:13:01     00082475340TRLO0 XLON 
26/08/2026  794         696.50     15:16:09     00082475662TRLO0 XLON 
26/08/2026  661         697.50     15:22:39     00082476676TRLO0 XLON 
26/08/2026  544         697.00     15:34:27     00082478069TRLO0 XLON 
26/08/2026  218         697.00     15:34:27     00082478070TRLO0 XLON 
26/08/2026  727         697.00     15:35:51     00082478180TRLO0 XLON 
26/08/2026  680         696.00     15:39:05     00082478323TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -3- 

26/08/2026  693         696.00     15:39:05     00082478324TRLO0 XLON 
26/08/2026  638         695.50     15:41:11     00082478516TRLO0 XLON 
26/08/2026  714         695.50     15:43:28     00082478615TRLO0 XLON 
26/08/2026  315         695.00     15:45:09     00082478732TRLO0 XLON 
26/08/2026  416         695.00     15:45:10     00082478733TRLO0 XLON 
26/08/2026  232         695.00     15:45:10     00082478734TRLO0 XLON 
26/08/2026  752         695.50     15:54:19     00082479251TRLO0 XLON 
26/08/2026  649         696.00     15:59:38     00082479812TRLO0 XLON 
26/08/2026  649         695.50     15:59:38     00082479813TRLO0 XLON 
26/08/2026  779         696.50     16:04:20     00082480357TRLO0 XLON 
26/08/2026  4          696.50     16:07:05     00082481052TRLO0 XLON 
26/08/2026  643         695.50     16:10:06     00082481456TRLO0 XLON 
26/08/2026  37          695.50     16:10:06     00082481457TRLO0 XLON 
26/08/2026  394         695.00     16:13:20     00082481992TRLO0 XLON 
26/08/2026  369         695.00     16:13:20     00082481993TRLO0 XLON 
27/08/2026  2          695.00     11:08:28     00082492890TRLO0 XLON 
27/08/2026  17          695.00     11:08:28     00082492889TRLO0 XLON 
27/08/2026  2          695.00     11:08:28     00082492888TRLO0 XLON 
27/08/2026  323         697.00     11:08:20     00082492874TRLO0 XLON 
27/08/2026  407         697.00     11:08:20     00082492873TRLO0 XLON 
27/08/2026  687         696.00     11:07:41     00082492840TRLO0 XLON 
27/08/2026  1784         696.00     11:07:41     00082492839TRLO0 XLON 
27/08/2026  654         696.00     11:07:41     00082492838TRLO0 XLON 
27/08/2026  730         696.00     11:07:41     00082492837TRLO0 XLON 
27/08/2026  647         692.50     10:15:32     00082491477TRLO0 XLON 
27/08/2026  657         692.50     09:49:02     00082490271TRLO0 XLON 
27/08/2026  657         693.50     09:49:02     00082490270TRLO0 XLON 
27/08/2026  857         692.50     08:51:34     00082487723TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 441411 
EQS News ID:  2390600 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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