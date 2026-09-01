Die SanDisk-Aktie steht trotz der jüngsten Erholung weiterhin deutlich unter Druck. Zuletzt verlor der Kurs rund -22%, konnte sich gestern jedoch mit einem Anstieg von +5,5% wieder etwas stabilisieren. Damit stellt sich nun die Frage, ob die jüngste Gegenbewegung den Beginn einer größeren Erholung markiert oder nur ein kurzfristiges Aufflackern bleibt. Chartanalyse zu Sandisk Corporation Nachdem der SanDisk-Kurs aus der Bullenflagge nach oben ausgebrochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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