Shein ist für günstige Mode bekannt, wird dafür aber auch kritisiert. In Hongkong feiert die Shoppingplattform nun ihr Börsendebüt. Wie dieser in der Fachwelt bewertet wird. Im Laufschritt hatte Shein die Online-Modewelt umgekrempelt und bekannte Marken in den Schatten gestellt. Nach langem Warten und gescheiterten Versuchen hat die Shoppingplattform nun ihren lange erwarteten Gang an die Börse in Hongkong hingelegt - allerdings mit einem deutlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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