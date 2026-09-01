DJ PTA-News: Path2 Hydrogen AG: CEO hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum" - "Wasserstoff nach dem Hype: Was ist real, was hat sich geändert und wie geht es weiter?"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Path2 Hydrogen AG: CEO hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum"

"Wasserstoff nach dem Hype: Was ist real, was hat sich geändert und wie geht es weiter?"

München (pta000/01.09.2026/08:50 UTC+2)

Der CEO von Path2 Hydrogen hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum"

"Wasserstoff nach dem Hype: Was ist real, was hat sich geändert und wie geht es weiter?"

Josh McMorrow nimmt an der Podiumsdiskussion teil

Berlin, und Titusville, Florida, USA (1. September 2026) - GenH2, ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gibt bekannt, dass Josh McMorrow, CEO von Path2 Hydrogen und Executive Chairman bei GenH2, auf dem virtuellen "Hydrogen State of Industry"-Forum sprechen wird. Die von Darcy Partners durchgeführte Veranstaltung findet heute, am 1. September 2026, von 11:00 bis 12:00 Uhr EST auf Zoom statt.

McMorrow wird an der Podiumsdiskussion "Hydrogen After the Hype: What's Real, What's Changed, and What's Next" teilnehmen, an der Experten aus den wichtigsten Bereichen der Wertschöpfungskette teilnehmen, darunter Produktion, Midstream-Infrastruktur und Abnahme. McMorrow wird seine Sichtweise darüber darlegen, wie sich die Wasserstoffwirtschaft entwickelt und welchen Weg die Branche einschlagen muss, um tatsächlich mit fossilen Brennstoffen konkurrieren zu können.

"Wasserstoffunternehmen, die kostengünstigen, kohlenstoffarmen Wasserstoff produzieren können, der anschließend verlustfrei verflüssigt, gespeichert und transportiert werden kann, werden sich durchsetzen", sagte McMorrow. "Ich freue mich darauf, darüber zu berichten, welche Entwicklungen wir entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette beobachten und wie Wasserstoff mit fossilen Brennstoffen konkurrieren und sich gegen diese durchsetzen kann."

Die "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 wurde auf der Grundlage von Proof-of-Concept-Forschungsarbeiten der NASA entwickelt und kann Wasserstoffverluste bei der Lagerung und dem Transport von flüssigem Wasserstoff verhindern. Das kryogen gekühlte Lagersystem hält flüssigen Wasserstoff in einem unterkühlten Zustand, wodurch das Ablassen von Gas vermieden und das Verdampfen verhindert wird. Ohne die bahnbrechende "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 entstehen den Anwendern heute Verluste von 30 % bis 50 % des gelieferten flüssigen Wasserstoffs. Solche Verluste verhindern, dass Wasserstoff kostenseitig effektiv konkurrieren kann. Die Beseitigung dieser Verluste erschließt die Wirtschaftlichkeit von flüssigem Wasserstoff.

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Über Josh McMorrow

Josh McMorrow ist CEO der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), einem an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmen, sowie Executive Chairman von GenH2. Josh ist eine erfahrene Führungskraft in börsennotierten und privaten globalen Unternehmen in Branchen wie Wasserstoff, Industriegase, Energiespeicherung, Spezialchemikalien und Energieerzeugung. Josh hat Teams auf sechs Kontinenten geleitet und bringt eine einzigartige Kombination aus unternehmerischem und juristischem Gespür mit. Mit der Übernahme von GenH2 durch Path2 Hydrogen im Jahr 2025 konzentrieren sich die Unternehmen darauf, ein führendes, ausschließlich auf Wasserstoff spezialisiertes börsennotiertes Unternehmen zu schaffen, das über die wesentliche Technologie zur Verflüssigung, zum Transport, zur Speicherung und zur Abgabe von flüssigem Wasserstoff verfügt. Josh hat einen Bachelor of Science in International Business von der Trinity University und einen J.D. mit Auszeichnung von der University of Texas School of Law.

Über Darcy Partners

Darcy Partners bietet Forschungs- und Beratungsdienstleistungen für Organisationen an, die mit Anbietern neuer Technologien in der Energiebranche zusammenarbeiten möchten, darunter Öl- und Gasunternehmen, Energieversorger sowie Investoren. Die Plattform und die Dienstleistungen von Darcy ermöglichen es Energieerzeugern, Versorgungsunternehmen und Kapitalgebern, Innovatoren entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette schneller zu identifizieren, zu prüfen, in Pilotprojekten zu testen, einzusetzen und in sie zu investieren. Der mitgliederorientierte Ansatz von Darcy ermöglicht es den Mitgliedern, nicht nur von dem Wissen und den Erkenntnissen zu profitieren, die von einem Team aus Forschern und Analysten generiert werden, sondern auch von den Erfahrungen ihrer Branchenkollegen. Erfahren Sie mehr unter https://darcypartners.com.

Über GenH2

GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), eines an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmens. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier, kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für Sektoren zu beschleunigen, deren Dekarbonisierung besonders schwierig ist. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter https://genh2.com/.

Über Path2 Hydrogen AG

Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wasserstoffinfrastruktursektor. Das Unternehmen strebt den Aufbau eines vertikal integrierten Wasserstoff-Ökosystems an, das die globalen Ziele der Energiewende unterstützt. Anfang 2025 übernahm Path2 Hydrogen die GenH2 Corp., ein auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiertes Unternehmen. Erfahren Sie mehr über Path2 Hydrogen unter https://path2hydrogen.com

Medienkontakt Path2 Hydrogen AG Max Fischer max.fischer@path2hydrogen.com

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Aussender: Path2 Hydrogen AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 139288929 E-Mail: info@path2hydrogen.com Website: www.path2hydrogen.com ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

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September 01, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)