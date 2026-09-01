

EQS-Media / 01.09.2026 / 09:28 CET/CEST

Back to School: Neue Kindersender Fix&Foxi und RiC.today starten in Polen Orange Polska wird erster polnischer Anbieter, der beide Sender verbreitet Warschau/München, 1. September 2026 - Die Your Family Entertainment AG (YFE) hat ihre Kindersender RiC.today und Fix&Foxi in Polen gestartet und damit den Einstieg des Unternehmens in den polnischen Markt vollzogen. Mit dem Start bringt YFE seinen internationalen, englischsprachigen Bildungssender RiC.today sowie eine vollständig lokalisierte, polnischsprachige Version des Fix&Foxi Channel nach Polen, die eigens für das lokale Publikum entwickelt wurde. Damit reiht sich Polen in die mehr als 70 Länder weltweit ein, in denen die Familiensender von YFE bereits verfügbar sind. Orange Polska wird der erste Anbieter im Land sein, der beide Sender in sein Fernsehangebot aufnimmt - ermöglicht durch eine Partnerschaft mit MediaSpurs, dem YFE-Vertreter in Polen. Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei YFE, sagte: "Unsere Sender sind bereits in über 70 Ländern präsent, aber jeder neue Markt bringt etwas Neues mit sich. In Polen haben die Zuschauer Zugang zu vielen Kindersendern - gerade deshalb zählen Qualität und Vertrauen mehr denn je. Wir wollen hier nicht für zusätzlichen Lärm sorgen, sondern den Familien etwas bieten, auf das sie sich jeden Tag verlassen können." Fix&Foxi Channel, einer der bekanntesten Familiensender Europas, basiert auf den legendären Comicfiguren des deutschen Zeichners Rolf Kauka. Mit mehr als 780 Millionen verkauften Comics weltweit ist Fix&Foxi ein echter Klassiker, der für das heutige Publikum neu interpretiert wurde - und Generationen mit Spaß, Fantasie und Herz verbindet. Das polnische Programm wird vollständig lokalisiert, mit polnischer Synchronisation und einem eigens kuratierten Sendeplan. Der Sender bietet Kindern im Alter von 4 bis 12 Jahren ein sicheres, gewaltfreies Umfeld und fördert positive Werte, Kreativität sowie das gemeinsame Fernsehen mit der Familie. Das Programm verbindet beliebte animierte Klassiker mit modernem Edutainment - mit klugen Helden, starken weiblichen Charakteren und inspirierenden Abenteuern. Das Programm umfasst bekannte Serien, die dem polnischen Publikum bereits vertraut sind, darunter: -Little Bear: ein herzerwärmendes Abenteuer über Freundschaft und Mut; -Marvin, the tap-dancing Horse: eine bunte Geschichte voller Humor und Fantasie; - Timothy goes to School: ein pädagogischer Publikumsliebling bei Kindern und Eltern gleichermaßen; - Oscar the Balloonist: nimmt junge Zuschauer mit auf spannende Abenteuer hoch in den Himmel und erkundet dabei Natur, Wissenschaft und die Wunder der Welt. Darüber hinaus präsentiert der Sender neue, exklusive Titel, die erstmals in Polen zu sehen sind. Diese Mischung aus vertrauten Favoriten und neuen Entdeckungen macht den Fix&Foxi Channel Polen zur ersten Adresse für sicheres, unterhaltsames und werthaltiges Familienfernsehen. RiC.today, der internationale educative sender von YFE, ergänzt das Angebot mit hochwertigem, englischsprachigem Programm, das Kindern hilft, durch Geschichten, Musik und Entdeckungen zu lernen. In Zusammenarbeit mit Pädagogen und Psychologen entwickelt, konzentriert er sich auf Sprache, Wissenschaft, Kunst und Natur und macht Alltagsthemen zu spielerischen Lernerlebnissen. Pünktlich zum neuen Schuljahr führt RiC.today im September zudem neue Programminhalte ein. Ab dem 7. September vereint Beadies and Friends Musik, Fantasie und Spiel, um frühkindliches Lernen zu fördern, während die beliebte Serie Tutenstein weiterhin junge Zuschauer auf ein unterhaltsames, mumienreiches Animationsabenteuer voller Komik, Action und Freundschaft mitnimmt. Lukasz Wysocki, Managing Director von MediaSpurs, dem YFE-Vertreter in Polen, sagte: "Polnische Familien haben bereits eine große Auswahl an Kindersendern - was den Fix&Foxi Channel auszeichnet, ist die Verbindung von bekannter internationaler Qualität mit lokalem Charakter. Mit Orange, einem der innovativsten Anbieter am Markt, haben wir von Beginn an einen Partner an unserer Seite, der denselben Anspruch an Detailgenauigkeit und Qualität teilt." Beide Sender starten am 1. September 2026 in Polen und sind für Orange-Polska-Kunden auf den EPG-Positionen 563 (Fix&Foxi Channel) und 577 (RiC.today) verfügbar. Weitere Verbreitungsvereinbarungen befinden sich in Vorbereitung; zusätzliche Ankündigungen von Anbietern sowie Werbeaktionen sind geplant. ----------------------------------------------- Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Lukasz Wysocki: Managing Director @ MediaSpurs E: lukasz@mediaspurs.com M: +48 572 272 194 www.linkedin.com/in/wysockilukasz Laurence Robinet: Chief Broadcast Officer @ YFE E: laurence.robinet@yfe.tv M: +49 160 883 65 62 Über MediaSpurs MediaSpurs ist eine in Warschau ansässige Beratungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Marktstrategie, Distribution, kommerziellen Partnerschaften, Marketing und Kommunikation in der Medien- und Entertainmentbranche. Das Unternehmen unterstützt internationale Medienmarken beim Markteintritt und Wachstum in der CEE-Region - von der Entwicklung von Markteintrittsstrategien über die Sicherung von Sender- und Content-Deals bis hin zum Aufbau von Partnerschaften und der Umsetzung lokaler Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen.



MediaSpurs arbeitet mit internationalen Sendeanstalten, Streaming-Plattformen, Content-Studios und Medientechnologie-Unternehmen zusammen und verbindet dabei tiefgehende regionale Expertise, starke Branchenbeziehungen und praxisnahe lokale Umsetzung.



Über Your Family Entertainment AG (YFE) Your Family Entertainment AG (YFE):

Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen.



Fix&Foxi Channel

Fix&Foxi ist der renommierte europäische Sender für Kinder und die ganze Familie - moderiert von den liebenswerten und bekannten Fuchszwillingen, bietet Fix&Foxi TV mit seinem 24-Stunden-Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvoller Unterhaltung und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Programme von Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe".



RiC.today

RiC.today ist der englischsprachige Lernsender der Your Family Entertainment AG, der speziell dafür entwickelt wurde, Kindern und Jugendlichen Englisch auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. Mit einer Mischung aus Bildungsprogrammen und unterhaltsamen Inhalten fördert RiC.today den spielerischen Spracherwerb und richtet sich an Familien, die ihre Kinder schon früh an die englische Sprache heranführen möchten.









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