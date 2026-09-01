Cloover, nach eigener Beschreibung eine "KI-native Energieplattform für Photovoltaik, Wärmepumpen und die Elektrifizierung des Eigenheims", kündigt eine Expansion seines Geschäftsmodells, den Eintritt in neue Märkte sowie die Verbreiterung der finanziellen Basis an. Das 2023 in Berlin gegründete Unternehmen betreibt eine Plattform, auf der unabhängige Photovoltaik-Installateure Finanzierung, Software und Energieprodukte für Projekte mit Schwerpunkt auf dem Eigenheimsegment erhalten. Die Betriebe agieren dabei weiterhin unter eigenem Namen und bestimmen auch die von ihnen eingesetzte Technik. Neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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